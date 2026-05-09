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L'Iran lance un ultimatum en 10 points concernant sa participation à la Coupe du monde 2026, sur fond de différends liés aux visas et à la sécurité
Téhéran exige le respect et la sécurité
La FFIRI a officiellement annoncé que, si l’équipe nationale masculine compte bien prendre part à la Coupe du monde 2026, elle ne le fera que si les trois pays coorganisateurs – les États-Unis, le Mexique et le Canada – satisfont à un ensemble de conditions strictes. Cette position intervient après une période de vives tensions géopolitiques et un conflit régional qui ont assombri les préparatifs du tournoi.
Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’instance a réaffirmé sa position : « Nous participerons sans aucun doute à la Coupe du monde 2026, mais les pays hôtes doivent tenir compte de nos préoccupations. Nous prendrons part à la compétition sans renoncer à nos croyances, à notre culture et à nos convictions. »
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Un plan en dix points pour la participation
Le président de la FFIRI, Mehdi Taj, a exposé les exigences de la fédération lors d’une émission diffusée sur la télévision d’État, énumérant dix conditions spécifiques pour la participation de l’équipe. Ces exigences couvrent tous les aspects, de la logistique administrative à la représentation symbolique de la nation tout au long de cet événement d’un mois en Amérique du Nord.
Il a confirmé que ces mesures couvrent l’obtention des visas, le respect du personnel de l’équipe nationale, de son drapeau et de son hymne, ainsi qu’un dispositif de sécurité renforcé dans les aéroports, les hôtels et sur les trajets vers les stades. La fédération accorde en effet une importance cruciale à la sécurité et à la mobilité de sa délégation durant tout son séjour dans les villes hôtes.
Problèmes de visa pour les joueurs vedettes
L’un des principaux points de discorde concerne l’entrée des joueurs et des officiels en Amérique du Nord. Le Canada a récemment refusé l’accès au président de la fédération en raison de liens présumés avec le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), créant ainsi un précédent que Téhéran cherche désespérément à éviter. L’Iran exige désormais que les footballeurs professionnels ayant accompli leur service militaire obligatoire ne soient pas pénalisés lors de la procédure de demande de visa.
Taj a été très clair sur les noms concernés, déclarant : « Tous les joueurs et membres du staff technique, en particulier ceux qui ont effectué leur service militaire au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), tels que Mehdi Taremi et Ehsan Hajsafi, devraient se voir accorder des visas sans aucun problème. »
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La FIFA maintient le statu quo
Malgré la controverse grandissante et les mises en garde de Téhéran, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé que le calendrier du tournoi serait respecté. L’instance dirigeante attend des nations participantes qu’elles honorent leurs engagements sportifs quel que soit le contexte politique, tout en continuant à résoudre les problèmes logistiques liés à l’organisation interne du pays hôte.
Logé dans le groupe G avec la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte, l’Iran – basé à Tucson, en Arizona, durant la Coupe du monde – entamera sa campagne le 15 juin à Los Angeles face aux Néo-Zélandais.