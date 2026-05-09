La FFIRI a officiellement annoncé que, si l’équipe nationale masculine compte bien prendre part à la Coupe du monde 2026, elle ne le fera que si les trois pays coorganisateurs – les États-Unis, le Mexique et le Canada – satisfont à un ensemble de conditions strictes. Cette position intervient après une période de vives tensions géopolitiques et un conflit régional qui ont assombri les préparatifs du tournoi.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’instance a réaffirmé sa position : « Nous participerons sans aucun doute à la Coupe du monde 2026, mais les pays hôtes doivent tenir compte de nos préoccupations. Nous prendrons part à la compétition sans renoncer à nos croyances, à notre culture et à nos convictions. »