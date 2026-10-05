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cm grafica calhanoglu inter
Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Inter retrouve Calhanoglu : entraînement avec le groupe, il sera là contre Parme

Inter
H. Calhanoglu
Serie A
Inter vs Parme
Parme

Le milieu de terrain turc a bouclé sa période de rééducation et est à la disposition de Cristian Chivu.

Après le retour à l’entraînement de Federico Dimarco et Djed Spence, une autre excellente nouvelle est tombée aujourd’hui pour l’Inter et pour Cristian Chivu. L’entraîneur roumain pourra en effet de nouveau compter sur l’un des joueurs les plus importants de l’effectif à sa disposition, celui pour lequel il s’est personnellement dépensé afin de le retenir malgré un contrat arrivant à expiration, et qui est à tous égards le phare du milieu de terrain de l’Inter : Hakan Calhanoglu.


  • Entraînement collectif

    Selon les informations de Marco Barzaghi de Sportmediaset, le milieu de terrain turc s’est entraîné aujourd’hui avec le reste du groupe et s’est remis à 100 % de son problème aux adducteurs de la cuisse droite contracté dans l’immédiat après-match de la rencontre de Ligue des champions contre le Real Madrid, le 8 septembre 2026.

  • Il sera là face à Parme, les 11 probables

    Calhanoglu devrait donc aussi retrouver un rôle de premier plan dans le onze de départ que Cristian Chivu alignera de nouveau au retour de la trêve, avec un match d’Inter samedi 10 octobre à San Siro contre Parme.


    L’entraîneur roumain devrait récompenser les joueurs avec lesquels il a le plus pu travailler au cours de cette trêve, avec Dimarco et Spence qui devraient prendre place sur les côtés, Carlos Augusto qui pourrait débuter comme axial gauche, tandis que Marcus Thuram sera un titulaire indiscutable en attaque. Et au milieu de terrain, Calhanoglu à la baguette, Jones à ses côtés et Mkhitaryan qui trépigne d’impatience.

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