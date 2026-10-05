Calhanoglu devrait donc aussi retrouver un rôle de premier plan dans le onze de départ que Cristian Chivu alignera de nouveau au retour de la trêve, avec un match d’Inter samedi 10 octobre à San Siro contre Parme.





L’entraîneur roumain devrait récompenser les joueurs avec lesquels il a le plus pu travailler au cours de cette trêve, avec Dimarco et Spence qui devraient prendre place sur les côtés, Carlos Augusto qui pourrait débuter comme axial gauche, tandis que Marcus Thuram sera un titulaire indiscutable en attaque. Et au milieu de terrain, Calhanoglu à la baguette, Jones à ses côtés et Mkhitaryan qui trépigne d’impatience.