L’Inter n’est pas pressé pour la prolongation de Calhanoglu : il reste en fin de contrat

Voilà désormais 10 jours que le nouveau directeur sportif de l’Inter, Dario Baccin, pour sa première sortie publique dans ses nouvelles fonctions avant le match ensuite remporté 5-3 contre l’Udinese, avait confirmé dans la presse le début des contacts et des négociations pour les prolongations de deux des joueurs les plus importants de l’effectif actuel, dont le contrat arrivait à expiration le 30 juin 2027 : Federico Dimarco et Hakan Calhanoglu.

Si, pour le latéral italien, la clause de prolongation automatique jusqu’en 2028 (qui s’est activée) a réduit l’urgence d’une discussion, pour le milieu turc, la nécessité de trouver un accord, si l’objectif est de le retenir encore à Milan, commence à devenir pressante. Mais où en sont les négociations ?



