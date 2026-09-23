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Emanuele Tramacere
Traduit par

L’Inter n’est pas pressé pour la prolongation de Calhanoglu : il reste en fin de contrat

Inter
H. Calhanoglu

Le milieu de terrain reste en fin de contrat à la fin de la saison

Voilà désormais 10 jours que le nouveau directeur sportif de l’Inter, Dario Baccin, pour sa première sortie publique dans ses nouvelles fonctions avant le match ensuite remporté 5-3 contre l’Udinese, avait confirmé dans la presse le début des contacts et des négociations pour les prolongations de deux des joueurs les plus importants de l’effectif actuel, dont le contrat arrivait à expiration le 30 juin 2027 : Federico Dimarco et Hakan Calhanoglu.

Si, pour le latéral italien, la clause de prolongation automatique jusqu’en 2028 (qui s’est activée) a réduit l’urgence d’une discussion, pour le milieu turc, la nécessité de trouver un accord, si l’objectif est de le retenir encore à Milan, commence à devenir pressante. Mais où en sont les négociations ?


  • LES MOTS DE BACCIN

    Des contacts, surtout téléphoniques, avec son agent Gordon Stipic, il y en a eu, Baccin l’a de fait confirmé justement dans cette première interview : « Nous avons un effectif fort, nous abordons les discussions avec sérénité et, lorsque nous aurons des nouveautés, nous vous en informerons certainement, mais il n’y a pas d’urgence. Nous avons les idées claires et les joueurs veulent rester. Nous voulons maintenir cette équipe au plus haut niveau possible tout en respectant les contraintes financières »

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  • L’Inter n’est pas pressé

    La phrase clé de cette déclaration est toutefois la même que celle qu’Sky Sport rapporte que l’Inter continue de répéter également aux agents du joueur : « il n’y a pas d’urgence ».

    Inter est conscient de l’importance du Turc dans la manière de jouer de cette équipe, mais évalue dans son ensemble tout l’impact que ce joueur a, et pas seulement sur le plan technique.

    Calhanoglu a tout de même 32 ans et en aura 33 en février, il a commencé à avoir beaucoup de problèmes physiques au cours des deux dernières saisons et surtout, il fait partie des trois joueurs au salaire le plus élevé de tout l’effectif, dépassant les 6,5 millions d’euros par an.

  • Offre revue à la baisse

    L’autre phrase clé de l’interview de Dario Baccin est celle qui souligne la nécessité de « respecter les contraintes financières », et c’est là qu’entre en scène une nouvelle politique pour les renouvellements de contrat des joueurs de plus de 30 ans : fini les contrats longs, place si possible à des propositions annuelles avec option et, surtout, à une grosse part du coût du salaire liée à des bonus de performance plutôt qu’à la partie fixe.

    En substance, il a été proposé à Calhanoglu un contrat d’un an + une année supplémentaire en option, avec une part fixe bien inférieure aux 6,5 millions actuels, mais aussi de nombreux bonus liés surtout au nombre de matches disputés, afin de se protéger précisément de la multiplication des blessures dont il souffre.

    À ces conditions, les parties sont aujourd’hui loin d’un accord, mais il n’y a aucune urgence à en trouver un dès maintenant, ni du côté de l’Inter, ni de celui du joueur qui, malgré tout, se sent très bien à Milan, mais qui écoute depuis longtemps les sirènes d’un riche retour au pays, en Turquie.

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