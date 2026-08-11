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L’Inter maintient son intérêt pour le milieu de Liverpool Curtis Jones alors que Cristian Chivu pousse pour un transfert
Chivu cible un milieu de terrain de Liverpool
La quête de l'Inter pour recruter le milieu de terrain de Liverpool Jones dure depuis environ huit mois désormais. La poursuite continue à la demande explicite de l'entraîneur Chivu, qui voit en l'Anglais un profil idéal pour son dispositif tactique.
Selon Corriere dello Sport, Chivu estime que ce milieu polyvalent apporte à l'effectif une vitesse, une technique et une intelligence tactique essentielles. S'il présente des similitudes avec d'autres joueurs de l'équipe, son profil offre des qualités uniques qui plaisent énormément au staff technique.
- Getty Images Sport
Le bras de fer autour du contrat alimente les rumeurs de départ
Les spéculations entourant le joueur se sont récemment intensifiées après qu’il a manqué le match amical de Liverpool contre Monaco. Même si un problème à la hanche a été officiellement invoqué, cette explication n’a pas convaincu les supporters et n’a fait qu’alimenter les rumeurs de transfert.
Des sources indiquent qu’une séparation semble de plus en plus inévitable compte tenu du fossé grandissant au sein du club. Jones a déjà informé ses employeurs actuels qu’il n’avait aucune intention de signer une prolongation de contrat, offrant ainsi un véritable espoir à l’Inter.
Le joueur envisage un départ en Italie
Le milieu de terrain a activement tenté de forcer les choses en repoussant l’intérêt de plusieurs autres prétendants. Sa priorité reste de décrocher au plus vite un transfert de premier plan vers le football italien.
Cependant, un écart important subsiste entre les valorisations des deux clubs. L’Inter est actuellement réticent à répondre aux exigences élevées fixées par le club anglais, d’autant que le secteur du milieu de terrain est encore actuellement en sureffectif.
- Jan Huebner
Jeu d’attente ou offre tardive ?
Si un accord cet été s’avère impossible, l’Inter est tout à fait prêt à étudier d’autres scénarios. La situation contractuelle actuelle du joueur signifie qu’il pourrait potentiellement conclure un précontrat pour rejoindre le club gratuitement en janvier.
Les dirigeants du club Beppe Marotta et Piero Ausilio pèsent les risques d’attendre par rapport à l’idée de lever des fonds grâce à des départs. Si des joueurs comme Davide Frattesi et Kristjan Asllani venaient à partir bientôt, le club pourrait présenter une offre améliorée pour satisfaire à l’évaluation de Liverpool.
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