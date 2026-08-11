La quête de l'Inter pour recruter le milieu de terrain de Liverpool Jones dure depuis environ huit mois désormais. La poursuite continue à la demande explicite de l'entraîneur Chivu, qui voit en l'Anglais un profil idéal pour son dispositif tactique.

Selon Corriere dello Sport, Chivu estime que ce milieu polyvalent apporte à l'effectif une vitesse, une technique et une intelligence tactique essentielles. S'il présente des similitudes avec d'autres joueurs de l'équipe, son profil offre des qualités uniques qui plaisent énormément au staff technique.