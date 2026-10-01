L’Inter défie la Juventus pour Romano. Mais cela dépend aussi de Calhanoglu et de Stankovic

Alessandro Romano est l’un des noms en première ligne dans les plans de l’Inter pour le milieu de terrain du futur. Le joueur de Cagliari, âgé de 20 ans, plaît pour ses caractéristiques et sa marge de progression : son mètre 85 apporterait de l’impact physique à un secteur qui pourrait changer de visage lors des prochaines saisons.





Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter a déjà commencé à bouger, sans vouloir entrer dans des enchères et en préférant devancer la concurrence. Le précédent avec Cagliari pèse aussi : en 2019, l’investissement sur Nicolò Barella s’était transformé en l’une des meilleures affaires récentes de l’Inter.