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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
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L’Inter défie la Juventus pour Romano. Mais cela dépend aussi de Calhanoglu et de Stankovic

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A. Romano

Duel sur le marché des transferts entre l’Inter et la Juventus pour le talent de Cagliari et de l’Italie

Alessandro Romano est l’un des noms en première ligne dans les plans de l’Inter pour le milieu de terrain du futur. Le joueur de Cagliari, âgé de 20 ans, plaît pour ses caractéristiques et sa marge de progression : son mètre 85 apporterait de l’impact physique à un secteur qui pourrait changer de visage lors des prochaines saisons.


Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter a déjà commencé à bouger, sans vouloir entrer dans des enchères et en préférant devancer la concurrence. Le précédent avec Cagliari pèse aussi : en 2019, l’investissement sur Nicolò Barella s’était transformé en l’une des meilleures affaires récentes de l’Inter.

  • Calhanoglu et Stankovic ?

    Beaucoup dépendra aussi de l’avenir de Hakan Calhanoglu. Son contrat expire en juin 2027 et une prolongation reste possible, mais la condition physique du Turc sera décisive après une saison marquée par les blessures. En cas de doutes sur sa tenue physique, l’Inter pourrait accélérer sur le marché des transferts. Dans le même temps, l’avenir d’Aleksandar Stankovic reste aussi à définir, tandis que sur Romano, souligne le quotidien, des rapports positifs arrivent à la fois pour son potentiel technique et pour son comportement en dehors du terrain. Cagliari est obligé de le racheter pour 6,5 millions et vise à le verrouiller avec un contrat de cinq ans ; la valeur de son transfert a déjà dépassé les 20 millions.


  • Il y a aussi la Juve

    Marotta et Baccin observent et préparent le terrain : l’Inter veut se faire trouver prêt lorsque le bon moment arrivera, d’autant que la concurrence ne manque pas. La Juventus, en particulier, est l’autre club qui suit avec attention la progression exponentielle du joueur né en 2006, doté de la double nationalité italienne et suisse.

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