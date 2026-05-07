L’impensable s’est produit face au PSG ! Une situation problématique a pris le FC Bayern de Vincent Kompany complètement par surprise

Les débats sur des stratégies défensives jugées trop risquées n’ont pas ébranlé les protagonistes des deux équipes. Au contraire, ils ont répété comme un mantra qu’ils ne comptaient en aucun cas s’écarter de leur ligne de conduite. Mieux vaut mettre l’accent sur les points forts que de s’attarder sur d’éventuelles faiblesses. Entre-temps, le PSG a fait match nul 2-2 contre le FC Lorient en Ligue 1 et le FC Bayern 3-3 contre le 1. FC Heidenheim en Bundesliga ; pour les Munichois, cela a marqué la fin d’une semaine au cours de laquelle ils ont encaissé onze buts en trois matchs.

Et s’ils en concèdent à nouveau deux, trois ou quatre au retour ? Qu’à cela ne tienne : ils devront simplement en marquer trois, quatre ou cinq, ce qui, selon eux, reste à leur portée. Telle est la devise du Bayern après la défaite de l’aller. Dans cette optique, l’ouverture du score précoce d’Ousmane Dembélé n’a provoqué qu’un bref séisme. Un nouveau handicap à remonter, place aux buts ! Il fallait désormais marquer au moins deux fois, et la seule inconnue était le moment du premier but.

Pourtant, le score resta bloqué à 0-1 à la 7e, à la 9e, à la mi-temps et même après 90 minutes. Il fallut attendre la fin des prolongations pour voir Harry Kane égaliser. Trop tard : le Bayern Munich est éliminé de la Ligue des champions.