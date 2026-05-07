5-4 : la demi-finale la plus prolifique de l’histoire de la Ligue des champions, le « match du siècle ». Mardi dernier, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et le FC Bayern ont offert un spectacle rare, comme le monde du football n’en avait plus vu depuis longtemps. Tout laissait présager que ce feu d’artifice se poursuivrait huit jours plus tard à Munich.
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L’impensable s’est produit face au PSG ! Une situation problématique a pris le FC Bayern de Vincent Kompany complètement par surprise
Les débats sur des stratégies défensives jugées trop risquées n’ont pas ébranlé les protagonistes des deux équipes. Au contraire, ils ont répété comme un mantra qu’ils ne comptaient en aucun cas s’écarter de leur ligne de conduite. Mieux vaut mettre l’accent sur les points forts que de s’attarder sur d’éventuelles faiblesses. Entre-temps, le PSG a fait match nul 2-2 contre le FC Lorient en Ligue 1 et le FC Bayern 3-3 contre le 1. FC Heidenheim en Bundesliga ; pour les Munichois, cela a marqué la fin d’une semaine au cours de laquelle ils ont encaissé onze buts en trois matchs.
Et s’ils en concèdent à nouveau deux, trois ou quatre au retour ? Qu’à cela ne tienne : ils devront simplement en marquer trois, quatre ou cinq, ce qui, selon eux, reste à leur portée. Telle est la devise du Bayern après la défaite de l’aller. Dans cette optique, l’ouverture du score précoce d’Ousmane Dembélé n’a provoqué qu’un bref séisme. Un nouveau handicap à remonter, place aux buts ! Il fallait désormais marquer au moins deux fois, et la seule inconnue était le moment du premier but.
Pourtant, le score resta bloqué à 0-1 à la 7e, à la 9e, à la mi-temps et même après 90 minutes. Il fallut attendre la fin des prolongations pour voir Harry Kane égaliser. Trop tard : le Bayern Munich est éliminé de la Ligue des champions.
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Manuel Neuer : « Aujourd’hui, on n’a tout simplement pas su faire la différence. »
Après la rencontre, Joshua Kimmich a été interrogé sur ce qui avait fait défaut aux Bavarois lors du match retour. « Les buts », a-t-il répondu. Une remarque a priori banale, mais qui, pour le FC Bayern ces derniers mois, révèlait un problème aussi sensationnel qu’inédit. Que les Munichois échouent parce qu’ils encaissent trop de buts, soit. Mais qu’ils butent sur une absence de réalisme offensif semblait impensable.
Michael Olise, Harry Kane et Luis Diaz trouvaient le chemin des filets avec la même facilité qu’Uli Hoeneß sert des tartes aux pommes. Ici un nouveau record de buts en Bundesliga, là la barre des 100 réalisations franchie : le FC Bayern avait inscrit 175 buts en 52 matchs officiels cette saison, soit une moyenne nettement supérieure à trois par rencontre.
Pourtant, c’est précisément lors du match le plus important que les Bavarois ont manqué de précision devant le but. Ils n’ont pas atteint la barre des deux unités au compteur pour seulement la quatrième fois de la saison, et pour la première fois depuis onze rencontres. « Aujourd’hui, nous n’avons tout simplement pas été assez efficaces », a reconnu le gardien Manuel Neuer. « Devant, ce n’était pas assez clair. »
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Luis Enrique : « Aujourd’hui, notre défense a été plus en vue que notre attaque. »
Après avoir ouvert le score dès l’entame de la rencontre, les Parisiens ont, sans surprise, fait preuve de bon sens tactique : ils se sont légèrement repliés pour attendre les Bavarois et lancer des contres, sans toutefois parvenir à les conclure avec assez de rigueur, ou se heurtant à l’excellent Neuer. De son côté, le FC Bayern assiégeait la surface adverse en conservant largement la possession du ballon, de plus en plus furieux, mais aussi de plus en plus désespéré, attisé par quelques décisions arbitrales contestables.
Luis Díaz, Michael Olise et Jamal Musiala ont multiplié les dribbles, mais leurs centres ou tirs manquaient systématiquement de précision. Le PSG a certes concédé des tentatives, mais rarement depuis des zones de vérité. Les 18 tirs des Bavarois n’affichaient qu’une valeur xG (but attendu) de 1,4, signe d’une efficacité offensive limitée. Harry Kane, très actif dans les duels, a longtemps été contenu avant son but tardif, sans jamais véritablement menacer.
«Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de but vraiment évidentes, de celles où l’on se dit : c’est une occasion à 100 %», a analysé Neuer. Les meilleures opportunités ont été gâchées par Olise (27e) et Jonathan Tah (45e+3). L’entraîneur Vincent Kompany salue une défense « incroyablement solide sur les centres et dans la couverture derrière la défense », tandis que le directeur sportif Max Eberl reconnaît : « Nous n’avons jamais eu le temps de nous libérer. Quand cela arrivait, nous pénétrions immédiatement la surface, mais ils ont à chaque fois repoussé le danger. »
Luis Enrique a ainsi pu livrer un constat aussi inattendu que celui des Bavarois : « Aujourd’hui, notre défense a été meilleure que notre attaque. » Grâce à cette performance défensive de haut niveau, le PSG aborde la finale contre Arsenal avec un statut de favori encore plus net qu’en cas de nouveau feu d’artifice offensif.