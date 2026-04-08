L'expérience anglaise... Le Bayern Munich gravit les échelons de la gloire grâce à la Premier League

Le trône du Bayern Munich ne semble pas facilement ébranlable en Allemagne, car le club bavarois a pris l'habitude de régner d'une main de fer sur les championnats nationaux et confirme, année après année, qu'il est la force la plus constante et la plus dominante du football allemand.

Sur la scène européenne, le Bayern ne se fait pas oublier parmi les grands, mais reste toujours présent comme l’un des principaux favoris pour remporter la Ligue des champions, fort d’une longue histoire de succès et d’une expérience qui lui permettent de bien connaître le chemin vers les plus hautes distinctions.

Mais derrière cette constance se dessine une autre histoire : ces dernières années, le géant allemand a commencé à tirer parti du marché de la Premier League, non seulement comme destination pour ses recrutements, mais aussi comme source de redéfinition de son identité footballistique.

En recrutant Harry Kane, Luis Díaz et Michael Olise, ainsi que l'entraîneur Vincent Kompany, le Bayern semble tracer sa route vers la gloire avec des atouts anglais, dans une ironie qui ajoute un nouveau chapitre à l'histoire d'un club en constante évolution.