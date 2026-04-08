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L'expérience anglaise... Le Bayern Munich gravit les échelons de la gloire grâce à la Premier League

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
V. Kompany
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
Espagne
Allemagne
Belgique
Angleterre
France
Colombie

Un nouveau chapitre dans l'histoire d'un club en constante évolution

Le trône du Bayern Munich ne semble pas facilement ébranlable en Allemagne, car le club bavarois a pris l'habitude de régner d'une main de fer sur les championnats nationaux et confirme, année après année, qu'il est la force la plus constante et la plus dominante du football allemand.

Sur la scène européenne, le Bayern ne se fait pas oublier parmi les grands, mais reste toujours présent comme l’un des principaux favoris pour remporter la Ligue des champions, fort d’une longue histoire de succès et d’une expérience qui lui permettent de bien connaître le chemin vers les plus hautes distinctions.

Mais derrière cette constance se dessine une autre histoire : ces dernières années, le géant allemand a commencé à tirer parti du marché de la Premier League, non seulement comme destination pour ses recrutements, mais aussi comme source de redéfinition de son identité footballistique.

En recrutant Harry Kane, Luis Díaz et Michael Olise, ainsi que l'entraîneur Vincent Kompany, le Bayern semble tracer sa route vers la gloire avec des atouts anglais, dans une ironie qui ajoute un nouveau chapitre à l'histoire d'un club en constante évolution.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    À la veille des demi-finales

    Le Bayern Munich est à deux doigts de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, après avoir battu le Real Madrid 2-1 mardi soir au Santiago Bernabéu, lors du match aller des quarts de finale.

    Le match retour est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena pour déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales et affrontera le vainqueur du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

    Au-delà de la victoire, le Bayern Munich a livré une performance exceptionnelle et aurait pu quitter le Bernabéu avec un score plus large s'il n'avait pas gâché des occasions faciles, notamment dans les dernières minutes, ce qui fait de l'équipe bavaroise un sérieux candidat au titre européen.

    Le Bayern dispose d’une ligne offensive entièrement issue de la Premier League, emmenée par l’attaquant redoutable Harry Kane (Tottenham), aux côtés des brillants ailiers Michael Olise (Crystal Palace) et Luis Díaz (Liverpool), sous la direction technique de Kompany (Burnley).

    L'ensemble de cette ligne offensive a contribué aux deux buts du Bayern face au Real Madrid : Diaz a inscrit le premier but, tandis que Harry Kane a marqué le second sur une passe décisive d'Olisse.

    Lire aussi : Analyse : le Bayern laisse filer une large victoire au Bernabéu... 60 minutes qui révèlent les faiblesses du Real


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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Responsable du projet

    Malgré la relégation surprise avec Burnley, la décision de nommer Vincent Kompany directeur technique du Bayern Munich en 2024 a suscité de nombreuses interrogations. Un entraîneur qui n’avait pas réussi à maintenir son équipe en Premier League s’est soudainement retrouvé à la tête du staff technique de l’un des plus grands clubs du monde.

    Mais dans les coulisses du club bavarois, le point de vue était différent ; la direction voyait en Kompany un futur grand entraîneur, doté d’une personnalité de leader et d’idées modernes adaptées au football européen actuel, loin des jugements superficiels liés à sa dernière expérience.

    Au fil du temps, ce pari s'est avéré payant sur le terrain : cette saison, Kompany a mené l'équipe bavaroise lors de 44 matchs toutes compétitions confondues, remportant 38 victoires pour seulement 4 nuls et 2 défaites.

    Les signes positifs ne se sont pas arrêtés là, mais se sont prolongés pour confirmer que le Bayern récolte les fruits de ce choix, après que l'équipe a imposé sa personnalité au niveau national et européen. Il semble que Kompany, arrivé au milieu des doutes, soit devenu l'un des principaux facteurs de succès du nouveau projet bavarois.

    Lire aussi : L'élimination du Real commence par la prudence... Kompany refuse de célébrer trop tôt


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    L'affaire du siècle

    Après des années de performances remarquables sous le maillot de Tottenham Hotspur, Harry Kane s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de la Premier League et du monde entier, grâce à ses statistiques de buts exceptionnelles et à la constance de son niveau au fil des saisons. Son nom figurait toujours en tête du classement des buteurs, et il est devenu la cible des plus grands clubs européens lorsqu'il a décidé de quitter les Spurs.

    Cette performance a poussé le Bayern de Munich à se lancer à fond dans la course pour le recruter, réussissant à conclure le « transfert de l’année » en 2023 malgré une concurrence féroce de la part de plusieurs grands clubs. Ce transfert n’était pas seulement un renfort offensif, mais un message clair indiquant que le club bavarois cherche à conserver sa suprématie continentale avec les meilleurs éléments possibles.

    Depuis son arrivée à Munich, Kane n’a pas mis longtemps à prouver sa valeur, devenant rapidement le joueur phare de l’attaque, avec des performances reflétant sa grande expérience et sa capacité à s’adapter rapidement au football allemand.

    Cette saison seulement, Harry Kane a disputé 41 matchs avec le Bayern Munich toutes compétitions confondues, réussissant à marquer 49 buts et à délivrer 5 passes décisives, sachant qu’il est en lice pour le titre de meilleur buteur, d’autant plus qu’il a inscrit 31 buts en Bundesliga jusqu’à présent.

    Au total, le capitaine de l'équipe d'Angleterre a disputé 137 matchs, marquant 131 buts et délivrant 31 passes décisives, confirmant ainsi son immense puissance offensive.

    Lire aussi : Harry Kane malgré la victoire : « Il nous a manqué la touche finale face au Real Madrid »


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    L'explosion d'Olis

    Michael Olise n'avait pas connu un tel élan lors de son passage à Crystal Palace ; malgré son talent évident, il restait davantage un joueur prometteur qu'une star confirmée, mais son transfert au Bayern de Munich en 2024 lui a ouvert de nouvelles perspectives pour s'épanouir sur le terrain.

    Depuis le début de sa première saison sous le maillot du géant bavarois, Oliseh est devenu l'une des armes offensives les plus redoutables, affichant des performances remarquables qui l'ont rapidement propulsé parmi les meilleurs ailiers droits de la scène internationale.

    Son nom n'est plus loin des comparaisons avec les plus grands, puisqu'il a commencé à entrer dans la course aux titres aux côtés de talents exceptionnels tels que Lamine Yamal, grâce à ses capacités individuelles époustouflantes qui lui donnent l'avantage dans les duels.

    Olisé se distingue par un mélange rare de technique et de précision, alliant des dribbles décisifs, des passes millimétrées qui font la différence, ainsi que de puissants tirs de l'extérieur de la surface, pour offrir au Bayern une dimension offensive supplémentaire qui renforce sa puissance de frappe.

    Cette saison, Olise a disputé 41 matchs avec le Bayern Munich toutes compétitions confondues, marquant 16 buts et délivrant 29 passes décisives.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Un élément essentiel

    Lors de son passage à Liverpool, Luis Díaz n'était pas seulement un ailier hors pair, mais aussi un joueur capable de faire la différence dans les moments décisifs, grâce à sa vitesse, son talent et sa capacité à percer la défense adverse. Son transfert au Bayern Munich lui a toutefois offert davantage d'espace pour s'illustrer.

    Depuis son arrivée, Díaz s'est rapidement imposé comme l'un des éléments clés de l'équipe, devenant un atout indispensable en attaque grâce à la polyvalence de son jeu et à sa capacité à influencer tous les aspects du jeu offensif.

    Le rôle de la star colombienne ne se limite pas à marquer des buts, mais s'étend à la création d'occasions et de passes décisives, sans oublier ses qualités techniques individuelles qui lui permettent de s'imposer dans les duels et de donner l'avantage à son équipe dans le dernier tiers.

    Grâce à cette performance globale, Diaz est devenu un élément essentiel du système offensif du Bayern, un joueur « qui fait tout » sur le terrain, illustrant clairement comment le club a su tirer parti de son expérience en Premier League pour construire une équipe plus complète et plus dangereuse.

    Cette saison, Luis Diaz a disputé 40 matches avec le Bayern Munich toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 23 buts et délivré 18 passes décisives.

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