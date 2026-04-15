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L’ex-international anglais Jonjo Shelvey annonce sa retraite et prend aussitôt son premier poste d’entraîneur principal
Shelvey rejoint le banc de touche.
À 34 ans, il met officiellement un terme à sa carrière de joueur pour prendre les commandes des Arabian Falcons, club basé à Dubaï. Il connaît déjà bien l’environnement, puisqu’il y évolue depuis septembre sous la houlette de Jason Puncheon, copropriétaire et ancienne star de Crystal Palace. Sa mission : conduire cette équipe ambitieuse vers la montée. Ses débuts sur le banc seront par ailleurs immortalisés dans un film tourné lors des cinq dernières journées du championnat en cours.
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Des ambitions de haut niveau
L'ancien international anglais voit ce premier poste de coach comme le début d'un long parcours vers l'entraînement de haut niveau. Il estime que l'environnement unique des Émirats arabes unis lui offre la tribune idéale pour mettre en valeur sa maîtrise tactique et son leadership, loin de la pression des projecteurs européens. Évoquant sa transition vers son premier poste d’entraîneur principal et ses objectifs futurs, Shelvey déclare : « Mon ambition est d’atteindre les plus hauts échelons du management et ce projet est idéal pour faire mes preuves et démontrer ce dont je suis capable. »
La vie loin de l'Angleterre
La décision de Shelvey de prendre sa retraite et de rester au Moyen-Orient intervient après plusieurs déclarations où il expliquait vouloir élever sa famille hors du Royaume-Uni. Fort de plus de 400 matchs en équipe première avec Newcastle, Swansea City, Nottingham Forest et Burnley, le milieu de terrain privilégie désormais la stabilité personnelle et l’épanouissement professionnel à l’étranger.
Revenant sur son départ du football anglais en début de saison, Shelvey confie à la BBC : « Je ne veux plus que mes enfants grandissent en Angleterre. Nous avons eu beaucoup de chance de vivre dans une belle région du Royaume-Uni, mais là d’où je viens, à l’origine, on ne peut pas avoir de belles choses, à mon avis. »
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Lutte pour la promotion à Dubaï
Désormais, Shelvey doit faire ses preuves alors qu’il s’apprête à mener une fin de saison décisive pour la montée. Les Arabian Falcons cherchent à gravir les échelons du football émirati, et le nouvel entraîneur doit rapidement insuffler une mentalité de gagnant pour permettre au club d’accéder à la deuxième division. Sous l’œil des caméras du documentaire qui suivent chacun de ses gestes, l’ancien milieu de terrain est sous pression : il doit prouver qu’il est capable de gérer la transition du terrain à la ligne de touche.