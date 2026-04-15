La décision de Shelvey de prendre sa retraite et de rester au Moyen-Orient intervient après plusieurs déclarations où il expliquait vouloir élever sa famille hors du Royaume-Uni. Fort de plus de 400 matchs en équipe première avec Newcastle, Swansea City, Nottingham Forest et Burnley, le milieu de terrain privilégie désormais la stabilité personnelle et l’épanouissement professionnel à l’étranger.

Revenant sur son départ du football anglais en début de saison, Shelvey confie à la BBC : « Je ne veux plus que mes enfants grandissent en Angleterre. Nous avons eu beaucoup de chance de vivre dans une belle région du Royaume-Uni, mais là d’où je viens, à l’origine, on ne peut pas avoir de belles choses, à mon avis. »