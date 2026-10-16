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L’Espagne refuse de céder ! La RFEF conteste devant le TAS la sanction infligée par la FIFA pour discrimination après la polémique du match amical contre l’Égypte
La RFEF saisit la plus haute juridiction sportive
Les autorités du football espagnol ont officiellement décidé de porter leur litige devant le Tribunal arbitral du sport après avoir épuisé les voies de recours internes de la FIFA. L’instance dirigeante du football mondial avait initialement infligé une amende de 20 000 $ et ordonné la fermeture partielle du stade pour le prochain match amical de l’Espagne à domicile.
Cette sanction disciplinaire fait suite à un match nul et vierge contre l’Égypte, disputé au RCDE Stadium en mars 2026, au cours duquel une partie des supporters locaux a proféré des insultes à caractère religieux à l’encontre de l’équipe visiteuse et de spectateurs.
Pendant cette rencontre de préparation à la Coupe du monde, des supporters auraient scandé à deux reprises « Si tu ne sautes pas, tu es musulman ». La seconde fois, le speaker du stade est intervenu pour adresser un avertissement officiel, tandis que les panneaux d’affichage électroniques diffusaient des messages condamnant les comportements discriminatoires. Malgré ces mesures, la FIFA a estimé que la RFEF devait être tenue responsable du comportement du public.
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Yamal condamne le comportement des supporters
Ces incidents ont suscité de nombreuses critiques au sein du camp espagnol, notamment une réaction ferme de l’ailier vedette Lamine Yamal. L’adolescent du FC Barcelone, qui est musulman, n’a pas mâché ses mots à l’égard des auteurs des provocations, qualifiant leurs actes d’irrespectueux et d’intolérables.
Yamal a exprimé ouvertement son dégoût, qualifiant les auteurs des chants d’« ignorants et racistes ». Ses propos témoignent d’une frustration grandissante au sein de l’équipe face au comportement de certains de ses propres supporters à l’approche du tournoi de 2026.
La FIFA rejette la défense technique de la RFEF
Dans sa défense devant la FIFA, la RFEF a tenté de faire valoir que le mot « musulman » n’était pas intrinsèquement péjoratif ou insultant. Elle a soutenu que l’affaire devait être examinée au regard de l’article 17, qui porte sur les messages offensants ou religieux en général, plutôt que de l’article 15, plus strict, qui traite spécifiquement du racisme et de la discrimination.
Cette distinction technique visait à atténuer la sanction, car l’article 15 prévoit des sanctions minimales obligatoires, comme la fermeture partielle du stade qui menace actuellement le prochain match à domicile de la sélection nationale. La commission de discipline de la FIFA n’a pas été convaincue par ce raisonnement et a rapidement rejeté cet argument.
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Détails de la sanction et conséquences à venir
Si le recours devant le TAS échoue, l’Espagne devra fermer au moins 15 % des places lors de son prochain match amical à domicile. La majorité des places concernées devraient se trouver derrière les buts. La FIFA a toutefois accordé une légère concession : la RFEF pourra accueillir dans ces zones des groupes issus de la communauté, comme des étudiants ou des organisations de lutte contre les discriminations, sous réserve d’une autorisation préalable.
L’amende de 20 000 $ reste cependant une composante fixe de la sanction. Un responsable de la RFEF a indiqué que « la fédération a pleinement coopéré avec les autorités compétentes pour identifier les responsables » et qu’elle avait déjà renforcé la sécurité à la suite du match initial. La date d’application de la sanction reste à déterminer, en fonction de l’évolution du recours.
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