Les autorités du football espagnol ont officiellement décidé de porter leur litige devant le Tribunal arbitral du sport après avoir épuisé les voies de recours internes de la FIFA. L’instance dirigeante du football mondial avait initialement infligé une amende de 20 000 $ et ordonné la fermeture partielle du stade pour le prochain match amical de l’Espagne à domicile.

Cette sanction disciplinaire fait suite à un match nul et vierge contre l’Égypte, disputé au RCDE Stadium en mars 2026, au cours duquel une partie des supporters locaux a proféré des insultes à caractère religieux à l’encontre de l’équipe visiteuse et de spectateurs.

Pendant cette rencontre de préparation à la Coupe du monde, des supporters auraient scandé à deux reprises « Si tu ne sautes pas, tu es musulman ». La seconde fois, le speaker du stade est intervenu pour adresser un avertissement officiel, tandis que les panneaux d’affichage électroniques diffusaient des messages condamnant les comportements discriminatoires. Malgré ces mesures, la FIFA a estimé que la RFEF devait être tenue responsable du comportement du public.