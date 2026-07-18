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L'Espagne annule son entraînement avant la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine
Les orages ont contraint les équipes à suspendre leurs préparatifs juste avant les finales.
Les derniers préparatifs d’avant-match pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été plongés samedi dans un chaos logistique soudain après le passage d’intempéries violentes dans le nord du New Jersey. Le car de l’équipe nationale espagnole est arrivé à l’heure prévue pour la séance d’entraînement au centre d’entraînement de Melanie Lane, mais les joueurs et le staff technique ont immédiatement été confrontés à une intervention stricte des organisateurs du tournoi pour des raisons de sécurité.
Selon USA Today, un responsable de la FIFA a rappelé aux médias que le règlement exige une période minimale de 30 minutes sans éclairs avant de pouvoir regagner la pelouse. Après avoir surveillé l’évolution des intempéries et constaté qu’aucune accalmie n’était en vue, le staff technique espagnol a pris la décision difficile d’annuler la séance plutôt que de laisser les joueurs attendre indéfiniment dans les vestiaires.
Les inquiétudes concernant la blessure de De la Fuente
Cette annulation tombe au pire moment pour l’entraîneur Luis de la Fuente, qui avait souligné l’importance cruciale de cette séance. Plusieurs joueurs clés, dont Lamine Yamal et Pedro Porro, se remettent de légères blessures contractées lors de la demi-finale face à la France.
De la Fuente avait déjà souligné l’importance cruciale des dernières 24 heures en conférence de presse : « Demain, nous avons la dernière séance d’entraînement. C’est l’un des moments les plus critiques, car il ne peut y avoir aucun retard : en cas de circonstance défavorable – espérons que cela n’arrive pas –, on ne pourrait pas disputer le match. Mais tout le monde va bien. »
L'Argentine subit des retards similaires
De l’autre côté de la barrière tactique, l’Argentine affrontait ses propres défis. L’équipe de Lionel Scaloni devait initialement effectuer sa dernière séance d’entraînement au stade des New York Red Bulls, situé à seulement cinq miles du camp espagnol. Les Albicelestes ont également été retardés par les orages qui ont balayé la région, mais ils conservaient l’espoir de pouvoir débuter leur séance dès que le temps s’améliorerait.
Les Argentins, emmenés par l’intemporel Lionel Messi, visent une troisième étoile consécutive, une performance jusqu’ici réalisée par seulement deux nations. Scaloni veut préserver l’élan de son groupe, d’autant plus qu’il anticipe un pressing intense du milieu de terrain espagnol.
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Un événement historique pour les deux nations
Au-delà des conditions météorologiques imprévisibles, la finale de dimanche représente la troisième participation de l’Argentine à une finale de Coupe du monde au cours des douze dernières années. Les champions en titre visent un quatrième titre de leur histoire – et un deuxième consécutif – pour consolider leur statut parmi les forces les plus dominantes de ces dernières éditions du tournoi. L’Espagne, en revanche, cherchera à remporter seulement son deuxième titre mondial.
Quel que soit le vainqueur, la finale de dimanche au MetLife Stadium s’annonce comme une conclusion digne d’une Coupe du monde déjà riche en rebondissements, tant sur le terrain qu’en dehors, alors que deux des nations les plus légendaires du football mondial se disputent le titre suprême.
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