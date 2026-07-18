L'Espagne annule son entraînement avant la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine

Les derniers préparatifs d’avant-match pour la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été plongés samedi dans un chaos logistique soudain après le passage d’intempéries violentes dans le nord du New Jersey. Le car de l’équipe nationale espagnole est arrivé à l’heure prévue pour la séance d’entraînement au centre d’entraînement de Melanie Lane, mais les joueurs et le staff technique ont immédiatement été confrontés à une intervention stricte des organisateurs du tournoi pour des raisons de sécurité.

Selon USA Today, un responsable de la FIFA a rappelé aux médias que le règlement exige une période minimale de 30 minutes sans éclairs avant de pouvoir regagner la pelouse. Après avoir surveillé l’évolution des intempéries et constaté qu’aucune accalmie n’était en vue, le staff technique espagnol a pris la décision difficile d’annuler la séance plutôt que de laisser les joueurs attendre indéfiniment dans les vestiaires.







