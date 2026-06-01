Nagelsmann a reconnu que les nombreuses chaussures roses de ses joueurs lui avaient « immédiatement sauté aux yeux » dès l’échauffement.

« Mais, en toute honnêteté, je trouve ça plutôt cool. J'aime bien le rose de toute façon : c'est une belle couleur. Elle évoque la convivialité tout en conservant l'agressivité nécessaire. J'ai trouvé que l'ensemble formait une image très harmonieuse, bien accordée avec le bleu clair et le bleu foncé (couleurs des maillots et des shorts, ndlr) », a expliqué le sélectionneur national.

Les autres buts de la rencontre de Mayence ont été inscrits par Florian Wirtz (2-0) et Jamal Musiala (4-0). De manière inattendue, la Mannschaft a de nouveau affronté la Finlande lundi matin : ce match d’entraînement non officiel s’est déroulé au campus de la DFB à Francfort devant un public restreint. La rencontre, disputée en deux périodes de 25 minutes au lieu des traditionnelles mi-temps de 45 minutes, a permis à Nagelsmann de donner du temps de jeu et du rythme aux joueurs restés sur le banc ou entrés en cours de jeu dimanche.

Mardi, la délégation allemande s’envolera pour les États-Unis afin d’y effectuer le deuxième stage de préparation à la Coupe du monde, à Chicago. Le 6 juin, elle disputera le dernier match amical face aux coorganisateurs américains, puis, deux jours plus tard, l’équipe installera son camp de base à Winston-Salem. La phase finale débutera le 14 juin : l’Allemagne y affrontera Curaçao pour son premier match de groupe.