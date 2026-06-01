« Je ne pense pas que ce soit à cause de Lenny. Mais je crois que Lenny était content lui aussi », a déclaré l'entraîneur de l'équipe nationale Julian Nagelsmann en conférence de presse d'après-match.
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L’équipe nationale allemande a créé une situation pour le moins curieuse face à la Finlande. Était-ce dû à Lennart Karl ?
Contexte : Karl, joyau offensif du Bayern Munich, a brillé sur la pelouse face aux Finlandais. Connu pour son penchant pour le rose, il avait fait sensation mi-avril lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Blessé, il avait dû se contenter d’un rôle de spectateur, mais son ensemble entièrement rose avait attiré tous les regards.
L’intéressé a lui-même clarifié l’origine de cette teinte assumée, également adoptée par l’ensemble du onze allemand (à l’exception du gardien Oliver Baumann) : « C’est le nouveau modèle de Nike. Adidas a également ajouté une touche de rose. Ce sont les couleurs phares du Mondial », a expliqué le jeune homme de 18 ans, qui avait préparé le but de Deniz Undav (3-0) d’une belle passe en profondeur et avait aussi joué un rôle décisif sur l’ouverture du score en adressant un corner court à Joshua Kimmich.
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Julian Nagelsmann approuve sans réserve les chaussures roses des stars de la DFB, les jugeant « plutôt cool ».
Nagelsmann a reconnu que les nombreuses chaussures roses de ses joueurs lui avaient « immédiatement sauté aux yeux » dès l’échauffement.
« Mais, en toute honnêteté, je trouve ça plutôt cool. J'aime bien le rose de toute façon : c'est une belle couleur. Elle évoque la convivialité tout en conservant l'agressivité nécessaire. J'ai trouvé que l'ensemble formait une image très harmonieuse, bien accordée avec le bleu clair et le bleu foncé (couleurs des maillots et des shorts, ndlr) », a expliqué le sélectionneur national.
Les autres buts de la rencontre de Mayence ont été inscrits par Florian Wirtz (2-0) et Jamal Musiala (4-0). De manière inattendue, la Mannschaft a de nouveau affronté la Finlande lundi matin : ce match d’entraînement non officiel s’est déroulé au campus de la DFB à Francfort devant un public restreint. La rencontre, disputée en deux périodes de 25 minutes au lieu des traditionnelles mi-temps de 45 minutes, a permis à Nagelsmann de donner du temps de jeu et du rythme aux joueurs restés sur le banc ou entrés en cours de jeu dimanche.
Mardi, la délégation allemande s’envolera pour les États-Unis afin d’y effectuer le deuxième stage de préparation à la Coupe du monde, à Chicago. Le 6 juin, elle disputera le dernier match amical face aux coorganisateurs américains, puis, deux jours plus tard, l’équipe installera son camp de base à Winston-Salem. La phase finale débutera le 14 juin : l’Allemagne y affrontera Curaçao pour son premier match de groupe.
Équipe de la DFB : voici le calendrier de la Coupe du monde pour l'Allemagne
Date
Événement
Mardi 2 juin
Départ pour les États-Unis et début du deuxième stage de préparation à la Coupe du monde, à Chicago.
Samedi 6 juin
Match amical contre les États-Unis à Chicago
Lundi 8 juin
Installation au camp de base de la Coupe du monde à Winston-Salem
Jeudi 11 juin
Match d’ouverture de la Coupe du monde (Mexique – Afrique du Sud)
Dimanche 14 juin
Premier match de groupe contre Curaçao
Samedi 20 juin
Deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire
Jeudi 25 juin
Troisième match de groupe contre l’Équateur