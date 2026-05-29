Selon Sky, deux camps se dessinent au sein du club concernant l’avenir de l’entraîneur. L’un, emmené par le directeur sportif Marcel Schäfer, se dit « très satisfait » du travail de Werner avec le club saxon et souhaite prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2027.
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L’équipe de Jürgen Klopp pourrait entrer en jeu : le départ précipité de l’entraîneur Ole Werner de RB Leipzig ?
L’autre partie en cause serait en revanche la « Global Team » du groupe, présidée par Jürgen Klopp en tant que Head of Global Soccer. C’est pourtant Klopp qui avait poussé à l’embauche de Werner l’été dernier. Or, selon le rapport, les doutes concernant Werner seraient en train de grandir au sein de cette « Global Team », malgré le travail de qualité qu’il accomplit dans les faits. Une séparation dès cet été ne serait désormais plus exclue, ce qui constituerait une véritable surprise.
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Werner réussit le grand renouveau du RB Leipzig et la qualification pour la Ligue des champions : n'est-ce que de la « chance » et du « hasard » ?
Les chiffres plaident en faveur de Werner. Après la pire saison de Bundesliga de l’histoire du club en 2024/2025, qui a privé le RB Leipzig de toute coupe européenne, les Rouge et Blanc ont rebondi sous la houlette de l’entraîneur allemand pour signer l’une de leurs meilleures performances. Seuls deux points ont manqué pour égaler le record établi lors de la première saison 2016/2017.
Avec une moyenne de 1,95 point par match sur 38 rencontres officielles, Werner occupe déjà une place de choix au panthéon des entraîneurs du club. Et ce, malgré un contexte de profonde restructuration : sous forte pression sportive, il a dû se passer des trois meilleurs buteurs de la saison précédente, Benjamin Sesko, Xavi Simons et Lois Openda. Yussuf Poulsen et Kevin Kampl, deux des dernières figures historiques du club, ont également fait leurs adieux.
Malgré ces départs, Werner a su rallier le groupe à sa cause : il jouit du soutien des joueurs et a permis à plusieurs d’entre eux de franchir un cap sportif. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald et, bien sûr, la recrue phare Yan Diomande en sont les meilleurs exemples.
Pourtant, Werner craint toujours pour son poste. « Un peu de chance par-ci, un peu de hasard par-là, trop de “facteur Diomande”, une conception du jeu pas tout à fait convaincante », rapporte Sky pour illustrer le scepticisme persistant au sein de la « Global Team » à son sujet.
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Mintzlaff réclame et obtient la qualification en Ligue des champions, mais Werner pourrait tout de même partir prochainement.
Malgré un classement satisfaisant et une nette progression par rapport à la saison dernière, un certain malaise s’était déjà fait sentir à Leipzig dès février. C’est à ce moment qu’Oliver Mintzlaff, le PDG de Red Bull, avait créé la surprise en déclarant, après l’élimination en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne face au FC Bayern (0-2), que la performance des siens était « correcte ».
La performance des Leipzigois face à un Bayern Munich dominateur cette saison était « correcte ». Cependant, Mintzlaff a immédiatement rappelé les contre-performances en Bundesliga, où l’équipe n’avait récolté que quatre points contre Mayence, St. Pauli et Cologne.
« En championnat, ce n’était pas du tout ce que nous voulions. Je tiens l’équipe pour responsable », a-t-il tempêté, accentuant la pression sur Werner et ses coéquipiers. Pourtant, le club avait jusqu’alors mis en avant le profond renouvellement de l’effectif et fixé comme unique objectif la qualification pour une compétition européenne. Pourtant, Mintzlaff avait clairement affirmé : « Je veux aller en Ligue des champions ! » Un objectif, selon lui, « tout à fait réalisable » : « Le groupe a de l’expérience, mais il doit le prouver sur le terrain pendant 90 minutes à chaque match de Bundesliga. » Peu après, Bild révélait que Werner subissait une pression croissante au RB et que l’ambiance devenait « de plus en plus glaciale ».
Malgré tout, avec un effectif largement remanié, Werner a atteint l’objectif que Mintzlaff lui avait fixé, mais il doit malgré tout craindre pour son poste. Si la direction sportive emmenée par Schäfer ne parvient pas à convaincre le puissant conseil de Red Bull, dirigé par Mintzlaff, de la valeur de Werner, la situation pourrait rapidement devenir critique.