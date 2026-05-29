L’équipe de Jürgen Klopp pourrait entrer en jeu : le départ précipité de l’entraîneur Ole Werner de RB Leipzig ?

Les chiffres plaident en faveur de Werner. Après la pire saison de Bundesliga de l’histoire du club en 2024/2025, qui a privé le RB Leipzig de toute coupe européenne, les Rouge et Blanc ont rebondi sous la houlette de l’entraîneur allemand pour signer l’une de leurs meilleures performances. Seuls deux points ont manqué pour égaler le record établi lors de la première saison 2016/2017.

Avec une moyenne de 1,95 point par match sur 38 rencontres officielles, Werner occupe déjà une place de choix au panthéon des entraîneurs du club. Et ce, malgré un contexte de profonde restructuration : sous forte pression sportive, il a dû se passer des trois meilleurs buteurs de la saison précédente, Benjamin Sesko, Xavi Simons et Lois Openda. Yussuf Poulsen et Kevin Kampl, deux des dernières figures historiques du club, ont également fait leurs adieux.

Malgré ces départs, Werner a su rallier le groupe à sa cause : il jouit du soutien des joueurs et a permis à plusieurs d’entre eux de franchir un cap sportif. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald et, bien sûr, la recrue phare Yan Diomande en sont les meilleurs exemples.

Pourtant, Werner craint toujours pour son poste. « Un peu de chance par-ci, un peu de hasard par-là, trop de “facteur Diomande”, une conception du jeu pas tout à fait convaincante », rapporte Sky pour illustrer le scepticisme persistant au sein de la « Global Team » à son sujet.