Kane a admis que sa vision d’un retour dans le football anglais a radicalement changé pendant son passage en Bundesliga. Lorsque l’attaquant a quitté Tottenham Hotspur pour le Bayern Munich en 2023 dans le cadre d’un transfert de 86,4 millions de livres sterling, beaucoup pensaient qu’il finirait par revenir pour ajouter à ses 213 buts et dépasser le record de 260 buts d’Alan Shearer en Premier League.

S’exprimant mercredi après avoir reçu le Soulier d’or européen, Kane s’est montré franc au sujet de ses projets d’avenir et de son état d’esprit actuel. « Quand je suis parti au début, c’était bien sûr quelque chose auquel je pensais : je reviendrais forcément. Cette envie est beaucoup moins présente désormais. Je suis extrêmement heureux ici à Munich ; cela m’a ouvert les yeux sur un monde du football totalement différent en dehors de l’Angleterre et cela m’a fait encore plus apprécier le football européen. »