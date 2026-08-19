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« L’envie n’est plus là » : Harry Kane calme les rumeurs d’un retour en Premier League
Revirement de situation pour le capitaine de l’Angleterre
Kane a admis que sa vision d’un retour dans le football anglais a radicalement changé pendant son passage en Bundesliga. Lorsque l’attaquant a quitté Tottenham Hotspur pour le Bayern Munich en 2023 dans le cadre d’un transfert de 86,4 millions de livres sterling, beaucoup pensaient qu’il finirait par revenir pour ajouter à ses 213 buts et dépasser le record de 260 buts d’Alan Shearer en Premier League.
S’exprimant mercredi après avoir reçu le Soulier d’or européen, Kane s’est montré franc au sujet de ses projets d’avenir et de son état d’esprit actuel. « Quand je suis parti au début, c’était bien sûr quelque chose auquel je pensais : je reviendrais forcément. Cette envie est beaucoup moins présente désormais. Je suis extrêmement heureux ici à Munich ; cela m’a ouvert les yeux sur un monde du football totalement différent en dehors de l’Angleterre et cela m’a fait encore plus apprécier le football européen. »
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Installé à Munich sous Vincent Kompany
Le bonheur du joueur de 33 ans ne se limite pas à ses exploits individuels devant le but, après avoir inscrit l’impressionnant total de 61 buts en 51 apparitions la saison dernière pour permettre à l’équipe de Vincent Kompany de réaliser le doublé championnat-coupe sur la scène nationale, mais s’étend aussi à sa vie de famille à Munich. Alors que Kane entre désormais dans les 12 derniers mois de son contrat initial de quatre ans, des informations indiquent qu’il s’apprête déjà à entamer des discussions au sujet d’une prolongation afin de rester à l’Allianz Arena.
Kane estime que le cadre actuel au Bayern lui permet de s’exprimer plus efficacement que jamais. « Je pense simplement que l’équipe que nous avons ici et l’entraîneur, ma famille est vraiment bien installée ici, il s’agit simplement d’être au meilleur endroit possible. Il ne faut jamais dire jamais, mais pour l’instant je me concentre sur le Bayern Munich et nous verrons ce que l’avenir nous réserve », a-t-il ajouté.
Atteindre la meilleure version de lui-même
Statistiquement, Kane traverse la période la plus prolifique de sa carrière, après avoir inscrit 73 buts en club et en sélection la saison dernière, toutes compétitions confondues. Cette production incroyable a renforcé sa conviction que quitter Londres était la bonne décision pour son développement. Sous la direction de Kompany, Kane estime être devenu un joueur plus complet, profitant d’un système qui équilibre discipline tactique et liberté offensive.
« Je pense que c’est sans aucun doute la meilleure version de moi-même. Je pense que la saison dernière parle d’elle-même, dans ce sens c’est la meilleure saison de ma carrière, sans aucun doute », a déclaré Kane avec assurance. « Depuis l’arrivée du coach, il a fait passer mon jeu à un autre niveau. Cela tient au style de jeu, à la manière dont nous attaquons et dont nous défendons, à la façon dont il donne aux joueurs la liberté de parfois décrocher pour recevoir le ballon et parfois d’arriver tard dans la surface. »
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S’appuyant sur les fondations du passé
Si la Bundesliga lui a offert une nouvelle plateforme, Kane reconnaît que la flexibilité tactique dont il jouit actuellement a été développée pendant ses dernières années à Tottenham. Il a établi des parallèles entre son rôle actuel et les responsabilités qu’il assumait sous ses précédents entraîneurs dans le nord de Londres, en soulignant notamment la manière dont son jeu a évolué au-delà de celui d’un numéro neuf traditionnel. Désormais, l’attaquant est déterminé à conserver cette brillante forme pour la nouvelle saison et à lancer les hostilités avec un trophée lorsque le Bayern affrontera le Borussia Dortmund en Supercoupe d’Allemagne ce samedi.
« J’ai aussi beaucoup connu cela et ce genre de positions différentes pendant ma carrière à Tottenham, surtout à partir de la période [Jose] Mourinho, c’était le même genre de chose : j’avais la liberté de décrocher pour recevoir le ballon et j’avais une excellente relation avec Son Heung-min. Cela se construisait déjà, mais je pense que cette saison, avec l’équipe que j’ai autour de moi, les joueurs que nous avons et le système dans lequel nous jouons avec le coach, cela m’a simplement fait passer à un autre niveau. »
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