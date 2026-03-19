L'entraîneur de Galatasaray fustige « le pire arbitre du monde » après la déroute face à Liverpool

Malgré sa colère envers les arbitres, Buruk s'est montré franc quant aux lacunes de son équipe. Il a reconnu que Galatasaray n'avait pas été à la hauteur pour rivaliser avec un grand club européen, malgré les exploits de son gardien de but.

« Rien n'a fonctionné pendant le match », a-t-il ajouté. « Nos choix, nos mauvaises décisions pendant la rencontre... on peut perdre un match, mais nous ne méritions pas de gagner au vu de notre performance. Nous devions faire beaucoup mieux, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons encaissé 4 buts et concédé de nombreuses occasions. Ugurcan Cakir a fait du bon travail, mais le score final reste de 4-0. Je suis très déçu. »

Il a conclu en présentant ses excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement, soulignant le manque d’expérience de son effectif. L’entraîneur a déclaré : « Nous avons donné de l’espoir à nos supporters, mais nous n’avons pas su aller jusqu’au bout. Nous sommes une nouvelle équipe ; beaucoup de nos joueurs évoluent à ce niveau en Ligue des champions pour la première fois. Nous avons peu de joueurs qui ont déjà disputé les huitièmes de finale. Je félicite nos joueurs pour leurs efforts, mais je présente également mes excuses à nos supporters. »