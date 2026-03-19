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L'entraîneur de Galatasaray fustige « le pire arbitre du monde » après la déroute face à Liverpool
Une soirée frustrante dans le Merseyside
Les géants turcs se sont rendus à Anfield pleins d'espoir après leur victoire de justesse au match aller, mais leurs rêves ont été systématiquement anéantis par une prestation impitoyable de Liverpool. Si le score de 4-0 suggérait une domination totale, le discours dans le camp des visiteurs s'est concentré sur l'arbitrage.
L'équipe de Buruk a eu du mal à faire face à l'intensité de l'équipe de Premier League, se retrouvant dépassée lors des transitions. Cependant, le principal grief de l'entraîneur concernait le manque de protection accordé à son attaquant vedette, Victor Osimhen, qui a été soumis à un duel physique tout au long du match retour des huitièmes de finale.
- AFP
Le bilan cinglant du directeur
Lors d'une conférence de presse d'après-match très animée, Buruk n'a pas mâché ses mots. Il a estimé que son équipe avait été injustement pénalisée par un arbitre qui n'avait pas été à la hauteur des exigences d'un match à élimination directe européen de haut niveau.
« [Ibrahima] Konaté a commis des fautes très facilement sur Victor Osimhen », a déclaré Buruk, cité par Hurriyet. « Alors que nous attendions le meilleur arbitre du monde, c'est le pire arbitre du monde qui a dirigé le match. Liverpool méritait clairement de gagner. »
Cette défaite a été aggravée par une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger, comme l'a confirmé Buruk : « Noa Lang souffre d'une blessure grave au doigt. Il va se rendre à l'hôpital ici. Victor Osimhen ressent également des douleurs. »
L'honnêteté au milieu des décombres
Malgré sa colère envers les arbitres, Buruk s'est montré franc quant aux lacunes de son équipe. Il a reconnu que Galatasaray n'avait pas été à la hauteur pour rivaliser avec un grand club européen, malgré les exploits de son gardien de but.
« Rien n'a fonctionné pendant le match », a-t-il ajouté. « Nos choix, nos mauvaises décisions pendant la rencontre... on peut perdre un match, mais nous ne méritions pas de gagner au vu de notre performance. Nous devions faire beaucoup mieux, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons encaissé 4 buts et concédé de nombreuses occasions. Ugurcan Cakir a fait du bon travail, mais le score final reste de 4-0. Je suis très déçu. »
Il a conclu en présentant ses excuses aux supporters qui avaient fait le déplacement, soulignant le manque d’expérience de son effectif. L’entraîneur a déclaré : « Nous avons donné de l’espoir à nos supporters, mais nous n’avons pas su aller jusqu’au bout. Nous sommes une nouvelle équipe ; beaucoup de nos joueurs évoluent à ce niveau en Ligue des champions pour la première fois. Nous avons peu de joueurs qui ont déjà disputé les huitièmes de finale. Je félicite nos joueurs pour leurs efforts, mais je présente également mes excuses à nos supporters. »
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L'attention se reporte à nouveau sur les succès nationaux
Après son élimination en Coupe d'Europe, Galatasaray doit rapidement se recentrer sur la Super Lig, où il occupe actuellement la tête du classement. Le club affiche toujours une bonne forme en championnat, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matchs de championnat, ce qui lui permet de conserver quatre points d'avance sur son plus proche poursuivant, Fenerbahçe. Cimbom affrontera prochainement Trabzonspor en Super Lig début avril.
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