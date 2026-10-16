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L'effondrement de Vinicius place le Real et Mourinho devant un dilemme difficile

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Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid
Espagne
Brésil

D'intouchable à fardeau pour le Real Madrid : que se passe-t-il avec Vinicius ?

C'était difficile à imaginer il y a un peu plus de deux ans, mais la situation de Vinicius Junior au Real Madrid traverse actuellement une phase extrêmement délicate.

Le quotidien Sport indique dans un rapport que le joueur brésilien est devenu une cible de critiques, y compris de la part des supporters de son propre club, et que plusieurs semaines très difficiles l'attendent.

Le club comme José Mourinho sont désormais sommés de trouver une solution au problème, sans quoi la situation pourrait devenir intenable.

Le match face à la Roma au Stade olympique a constitué une étape supplémentaire dans la spirale de déclin que vit l'attaquant brésilien depuis le fameux épisode lié au Ballon d'or 2024, lorsqu'il a vu Rodri lui ravir le trophée alors qu'il se croyait à quelques pas de le remporter.

La perte de balle dont il s'est rendu coupable sur l'action du deuxième but de l'équipe de Gian Piero Gasperini a braqué tous les regards sur lui.

Mourinho n'a même pas tenté de masquer son agacement : ses gestes à l'adresse du joueur et des personnes présentes sur le banc, lorsqu'il a reproduit la scène, puis sa décision de remplacer Vinicius, ont suffi à faire passer un message clair.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Un problème qui tourmente Mourinho

    Bien que le technicien portugais ait ensuite insisté pour défendre Vinicius lors de la conférence de presse, en tentant de minimiser la colère du Brésilien après son remplacement, Mourinho sait parfaitement que la situation n'est pas simple.

    Du point de vue de son statut au sein de l'équipe, Vinicius est un joueur dont il est difficile de réduire le temps de jeu. Mais au vu de son niveau actuel, il devrait se retrouver derrière plusieurs coéquipiers dans la hiérarchie, et la question se pose même de savoir si certains éléments restés jusqu'ici en marge ne mériteraient pas de passer devant lui dans l'ordre des choix.

    Tant que les résultats positifs se poursuivent, Mourinho peut se permettre de maintenir Vinicius sur le terrain. Mais dès que le technicien portugais a senti que son équipe risquait d'en subir davantage les conséquences, l'une de ses premières décisions a été de se passer du joueur.

    Il l'a fait en le laissant sur le banc face à Villarreal, dans une rencontre que le Real Madrid devait absolument remporter après le choc de la défaite dans le derby et les critiques qui s'en sont suivies.

    Il a réitéré face à l'AS Roma, en faisant de lui le premier joueur remplacé après son erreur, conscient que son équipe était contrainte de renverser le score.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Vinicius restreint les options tactiques de Mourinho

    Vinicius est devenu un joueur qui bride l'équipe et représente un fardeau pour elle lorsqu'il est sur le terrain. Mourinho lui-même l'a reconnu lors de la conférence de presse, expliquant que Gasperini avait démantelé la défense du Real Madrid par ce côté, après avoir mis sous pression Cucurella, qui n'a pas reçu le soutien de son coéquipier sur le flanc.

    Le technicien portugais a procédé à une permutation entre Vinicius et Diomande sur les ailes afin d'arrêter l'hémorragie, mais lorsque la situation s'est encore compliquée, il n'a pas eu d'autre choix que de sortir directement le joueur brésilien du terrain.

    Sur le plan défensif, Vinicius est presque totalement absent, un point dont son entraîneur actuel avait déjà parfaitement conscience.

    Ce n'est pas un hasard si Mourinho a également exploité cette faiblesse lors de la confrontation entre le Real Madrid et Benfica la saison dernière. Et lorsqu'il a pris en main la Maison Blanche, il a affirmé que l'époque où Jude Bellingham devait défendre comme s'il était un latéral gauche supplémentaire était révolue.

    Le cas de Vinicius ressemble dans une certaine mesure à celui de Kylian Mbappé, à cette différence près que le joueur français continue d'apporter des contributions offensives dont le Brésilien ne peut même pas rêver d'égaler le niveau à l'heure actuelle.

    Offensivement, Vinicius ne marque pas, ne fait pas marquer et ne parvient pas à déstabiliser ses adversaires. Il ne reste rien du joueur qui avait ébloui le monde il y a quelques années.

    Par-dessus tout, la dernière sanction qui lui a été infligée pour avoir tiré les cheveux d'un adversaire va l'éloigner des terrains pour plusieurs matches de championnat.

    Cela pourrait servir les intérêts de Mourinho, puisque cela lui donne l'occasion de faire preuve d'audace dans ses choix techniques, sans être contraint d'aligner le numéro 7 du Real Madrid quelles que soient les circonstances.

    L'ailier brésilien n'aura donc plus que les deux matches de Ligue des champions face à Leipzig et à l'AEK Athènes le mois prochain pour tenter de retrouver son niveau et de rectifier sa trajectoire.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le Real Madrid ne sera pas patient avec Vinicius

    Dans le cas de Vinicius, on ne peut ignorer qu'il traverse une période difficile en dehors du terrain, ce qui peut influer sur son niveau, comme cela peut arriver à n'importe qui dans cette vie.

    Mais le problème du joueur réside dans le fait que le Real Madrid et ses supporters n'attendent personne. La star brésilienne a essuyé les critiques du public du stade Santiago-Bernabéu à plusieurs reprises, et il a lui-même reconnu que cela ne l'aidait pas.

    Mais le problème du club va bien au-delà du simple constat du mécontentement des supporters face à la baisse de niveau de l'une des principales vedettes de l'équipe. Nous sommes face à un dilemme structurel au sein du club.

    Tout le monde se souvient encore de l'épisode au cours duquel le joueur s'est retrouvé en confrontation avec Xabi Alonso, lorsque la direction du Real Madrid a pris la décision de se ranger du côté du joueur, ce qui a concrètement conduit à sacrifier l'entraîneur.

    Le Real Madrid a accordé à Vinicius une influence qui ne semble pas correspondre à ce qu'il produit sur le terrain, et la prolongation de son contrat durant l'été ne fait que le confirmer.

    Le contrat du joueur avec la Maison Blanche court jusqu'en 2032, lorsqu'il sera sur le point d'atteindre ses 32 ans. Nous parlons donc de 6 saisons supplémentaires pour un joueur qui détient l'un des plus gros contrats de l'équipe, alors que sa valeur marchande ne cesse de baisser.

    Sa valeur marchande a en effet chuté de 70 millions d'euros depuis 2024, et il ne parvient pas à s'accorder avec le reste des stars de l'équipe.

    Par-dessus tout, Vinicius est désormais devenu un élément qui limite les options tactiques de Mourinho, lequel apparaît totalement différent de son image habituelle, comme s'il craignait de se retrouver contraint d'affronter ce problème de façon directe.

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