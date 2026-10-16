L'effondrement de Vinicius place le Real et Mourinho devant un dilemme difficile

C'était difficile à imaginer il y a un peu plus de deux ans, mais la situation de Vinicius Junior au Real Madrid traverse actuellement une phase extrêmement délicate.

Le quotidien Sport indique dans un rapport que le joueur brésilien est devenu une cible de critiques, y compris de la part des supporters de son propre club, et que plusieurs semaines très difficiles l'attendent.

Le club comme José Mourinho sont désormais sommés de trouver une solution au problème, sans quoi la situation pourrait devenir intenable.

Le match face à la Roma au Stade olympique a constitué une étape supplémentaire dans la spirale de déclin que vit l'attaquant brésilien depuis le fameux épisode lié au Ballon d'or 2024, lorsqu'il a vu Rodri lui ravir le trophée alors qu'il se croyait à quelques pas de le remporter.

La perte de balle dont il s'est rendu coupable sur l'action du deuxième but de l'équipe de Gian Piero Gasperini a braqué tous les regards sur lui.

Mourinho n'a même pas tenté de masquer son agacement : ses gestes à l'adresse du joueur et des personnes présentes sur le banc, lorsqu'il a reproduit la scène, puis sa décision de remplacer Vinicius, ont suffi à faire passer un message clair.