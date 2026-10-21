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« L’écusson est intouchable ! » : Jose Mourinho adresse une sévère mise en garde à Vinicius Jr au Real Madrid
Mourinho se concentre sur la Ligue des champions
Mourinho s’est présenté devant les médias à Real Madrid City alors qu’il préparait son groupe pour son prochain match de Ligue des champions. L’entraîneur portugais s’exprimait avant un duel européen crucial face au club allemand du RB Leipzig.
Le Real Madrid cherche à imposer sa loi dans la compétition, et Mourinho tient à ce que ses joueurs restent concentrés. Il a profité de la conférence de presse pour fixer une règle claire à l’ensemble de son groupe.
L’entraîneur expérimenté a indiqué sans ambiguïté que la réputation ne garantirait à elle seule du temps de jeu à personne sous ses ordres. Il a souligné que le club passait avant tout joueur.
- Getty Images Sport
« L’écusson est intouchable »
Lors de la conférence de presse, Mourinho a été interrogé précisément sur la question de savoir si l’ailier brésilien Vinicius était considéré comme intouchable dans le onze de départ. L’entraîneur a répondu avec sa franchise habituelle, sans faire de concession.
« L’écusson est intouchable », a déclaré Mourinho. « Je n’aime pas cette notion de joueur intouchable. Ce n’est ni leur statut, ni le brassard de capitaine, ni les années passées au club qui rendent les joueurs intouchables. »
La performance détermine la sélection
Mourinho a précisé sa philosophie en matière de sélection des joueurs, sans laisser place à l’interprétation. Il a souligné que les succès passés ou la hiérarchie supposée au sein du vestiaire n’influenceraient pas ses décisions.
« Le montant payé pour eux n’entre pas non plus en ligne de compte, a poursuivi Mourinho. Ce qui rend un joueur intouchable, ce sont ses performances sur le terrain. »
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Se préparer au test face à Leipzig
Madrid doit désormais répondre aux exigences de Mourinho par une prestation convaincante sur le terrain face à Leipzig. Vinicius et ses coéquipiers devront prouver leur valeur pour conserver leur place dans les plans de Mourinho pour la suite.
Un résultat positif face à Leipzig sera crucial pour les ambitions européennes de Madrid. Mourinho observera attentivement quels joueurs sauront répondre présent et afficher sur le terrain le niveau de performance qu’il exige.
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