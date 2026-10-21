« L’écusson est intouchable »

Mourinho s’est présenté devant les médias à Real Madrid City alors qu’il préparait son groupe pour son prochain match de Ligue des champions. L’entraîneur portugais s’exprimait avant un duel européen crucial face au club allemand du RB Leipzig.

Le Real Madrid cherche à imposer sa loi dans la compétition, et Mourinho tient à ce que ses joueurs restent concentrés. Il a profité de la conférence de presse pour fixer une règle claire à l’ensemble de son groupe.

L’entraîneur expérimenté a indiqué sans ambiguïté que la réputation ne garantirait à elle seule du temps de jeu à personne sous ses ordres. Il a souligné que le club passait avant tout joueur.