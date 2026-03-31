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L'avenir de Marcus Rashford est remis en question alors que Barcelone est contraint de revoir sa stratégie en matière de transferts définitifs
La réalité financière frappe de plein fouet au Camp Nou
Les efforts de Barcelone pour finaliser le transfert définitif de Rashford se sont heurtés à un obstacle majeur, le club ayant apparemment décidé de suspendre l'ensemble de l'opération. Alors que le joueur de 28 ans a réussi à s'imposer comme un titulaire régulier dans le onze de Hansi Flick, la dure réalité de la situation financière du club a contraint ce dernier à reporter tout transfert définitif. Selon SPORT, le grand club catalan a réévalué la faisabilité du transfert. Bien qu'un accord de principe ait été conclu auparavant, la direction sportive a décidé de suspendre le transfert plutôt que de risquer une instabilité financière accrue.
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L'obstacle du plafond salarial
Le principal problème pour Barcelone n'est pas l'option d'achat de 30 millions d'euros convenue avec Manchester United, somme jugée relativement modeste pour un joueur de son calibre. Le plus gros obstacle reste plutôt les exigences salariales considérables de Rashford. Le club avait initialement envisagé une solution créative pour contourner les règles strictes de la Liga, en prévoyant un contrat à long terme s'étendant jusqu'en 2030 afin d'étaler les coûts. Cependant, même si l'international anglais est disposé à revoir son salaire à la baisse, les chiffres restent difficiles à faire passer compte tenu des contraintes financières actuelles.
Un changement de philosophie en matière de recrutement
Au-delà des difficultés financières immédiates, on observe un changement notable dans la stratégie globale de recrutement du FC Barcelone. Le journal *Sport* souligne également que la direction se tourne de plus en plus vers le recrutement de jeunes talents capables d’apporter un impact immédiat tout en offrant une valeur de revente à long terme. Consacrer une grande partie du budget restant à un joueur de 28 ans percevant un salaire élevé pourrait contraindre le club à faire des compromis difficiles.
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L'avenir de l'attaquant de Manchester United est incertain
Pendant des mois, le transfert définitif de Rashford en Espagne semblait acquis d’avance. Cependant, la pause dans les négociations laisse penser que le club garde toutes ses options ouvertes à l’approche d’un mercato estival crucial.
Alors que le département sportif donne la priorité à une reconstruction durable à long terme, Rashford se retrouve dans une position précaire. À moins d'une amélioration spectaculaire de la flexibilité financière de Barcelone, l'attaquant pourrait devoir envisager d'autres options, Manchester United envisageant apparemment un transfert définitif cet été.