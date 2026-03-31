L'avenir de Marcus Rashford est remis en question alors que Barcelone est contraint de revoir sa stratégie en matière de transferts définitifs

Pendant des mois, le transfert définitif de Rashford en Espagne semblait acquis d’avance. Cependant, la pause dans les négociations laisse penser que le club garde toutes ses options ouvertes à l’approche d’un mercato estival crucial.

Alors que le département sportif donne la priorité à une reconstruction durable à long terme, Rashford se retrouve dans une position précaire. À moins d'une amélioration spectaculaire de la flexibilité financière de Barcelone, l'attaquant pourrait devoir envisager d'autres options, Manchester United envisageant apparemment un transfert définitif cet été.