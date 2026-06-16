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L'avenir d'Antonio Rüdiger est désormais scellé : le Real Madrid a publié un communiqué officiel
Le Real Madrid a officialisé la signature d’un défenseur central de premier plan.
Le défenseur central de 33 ans a accepté une prolongation de contrat d’un an et restera donc l’un des piliers de la défense du Real Madrid pour la saison 2026-2027. Le club madrilène tenait absolument à conserver l’ancien Blues, d’autant plus après les départs des cadres Dani Carvajal et David Alaba. Bien que le puissant stoppeur ait dans un premier temps réclamé un bail de deux ans, il a finalement souscrit à la politique stricte de la maison blanche, qui n’accorde que des contrats d’une saison renouvelables à ses joueurs expérimentés.
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La direction du Bernabéu confirme de nouvelles conditions
Le club a officialisé l’issue des négociations par un communiqué institutionnel, que le joueur a aussitôt salué sur les réseaux sociaux.
Le communiqué du club indiquait : « Le Real Madrid CF et Antonio Rüdiger ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui restera ainsi au club jusqu'au 30 juin 2027. »
Le défenseur central a partagé cette annonce sur son compte X, commentant simplement : « Mon club 🤍🤍🤍. »
Sa résilience est finalement récompensée après un long combat contre les blessures.
Depuis son arrivée au Real Madrid en tant que joueur libre en 2022, Rudiger s’est imposé comme un leader incontournable dans le vestiaire, malgré une saison difficile marquée par des problèmes physiques persistants. Le défenseur avait auparavant subi une intervention chirurgicale et s’était rendu à Londres pour suivre des traitements spécialisés visant à soulager des douleurs chroniques qui l’obligeaient à jouer bien en deçà de son niveau optimal. Son immense résilience, qui l’a poussé à jouer malgré la douleur, a considérablement renforcé son prestige tant auprès de la direction que des supporters.
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Le retour de Mourinho offre un nouveau départ
Après avoir prouvé qu'il était de retour au meilleur de sa forme en fin de saison, Rudiger va désormais chercher à tourner la page sur ses difficultés passées. Ce défenseur central imposant devra faire ses preuves pour consolider sa place de titulaire sous la houlette exigeante du nouvel entraîneur José Mourinho. Toutefois, l'objectif immédiat de Rudiger est clairement tourné vers la Coupe du monde 2026 et le prochain match de groupe de l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire, samedi.