L'avenir d'Antonio Rüdiger est désormais scellé : le Real Madrid a publié un communiqué officiel

Le club a officialisé l’issue des négociations par un communiqué institutionnel, que le joueur a aussitôt salué sur les réseaux sociaux.

Le communiqué du club indiquait : « Le Real Madrid CF et Antonio Rüdiger ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui restera ainsi au club jusqu'au 30 juin 2027. »

Le défenseur central a partagé cette annonce sur son compte X, commentant simplement : « Mon club 🤍🤍🤍. »