Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Arthur Atta UdineseGetty Images

Traduit par

L'Atalanta concurrence l'Inter et Naples pour Atta : contacts avancés avec l'Udinese, montants et modalités au cœur des discussions

Atalanta Bergame
Inter
Udinese
A. Atta
SSC Naples
Mercato
Serie A

Le joyau de l'Udinese est au cœur du mercato ; outre le club milanais, l'Atalanta est également sur les rangs.

Tout le monde s’arrache Arthur Atta.


Le milieu de terrain, né en 2003, s’annonce comme l’une des pièces les plus courtisées du mercato estival, et la liste des prétendants pour le joyau de l’Udinese s’allonge à vitesse grand V.


Si l’Inter s’est récemment manifesté, un nouveau club entre aujourd’hui dans la course.

  • ATALANTA S'INTÉRESSE À ATTA : SARRI DONNE SON FEU VERT

    Selon Il Messaggero Veneto, l’Atalanta s’intéresserait de près à Atta.


    Le club bergamasque voudrait offrir un beau cadeau de bienvenue à son nouvel entraîneur Maurizio Sarri, qui a déjà demandé à la direction deux milieux de terrain de qualité pour nourrir son 4-3-3.


    Le nom du milieu de terrain de 23 ans, auteur la saison dernière de 5 buts et 4 passes décisives, a déjà reçu l’approbation de l’entraîneur.

    • Publicité

  • Négociations avancées avec l’Udinese : le montant du transfert est acté.

    Selon Il Messaggero Veneto, le directeur sportif de l’Atalanta, Cristiano Giuntoli, a contacté l’Udinese pour s’informer sur le coût d’Atta. Le club frioulan réclame 30 millions d’euros plus des bonus facilement atteignables pour porter le totalà 40 millions.


    Une telle opération serait financièrement viable pour la Dea grâce au transfert lucratif d'Ederson, parti à Manchester United pour environ 45 millions d'euros.

  • LA STRATÉGIE DE L'INTER

    L'Udinese a fixé son prix et les prétendants sont prévenus. Comme indiqué, l'Inter s'est rencontrée ces dernières heures avec les dirigeants frioulans pour évoquer Oumar Solet, l'une de leurs cibles défensives, et s'informer sur Atta.


    Le joueur né en 2003 n’est toutefois pas la seule option étudiée par les Nerazzurri, qui placent actuellement CurtisJones en tête de leur short-list au milieu de terrain. L’international espoir anglais, en partance de Liverpool, est le favori de Chivu, qui apprécie son profil plus physique, polyvalent et expérimenté que celui d’Atta. Les discussions avec les Reds n’ont pas encore abouti, Liverpool réclamant entre 30 et 40 millions d’euros, une somme jugée excessive par les Nerazzurri. Alors que la piste menant à Manu Koné, cible de la Roma, s’éloigne, la solution Atta prend donc de l’épaisseur pour l’avenir.

  • L'INTÉRÊT DU NAPLES

    L’ancien joueur de Metz figure depuis longtemps sur les radars de Naples, club qui l’a scruté avec la plus grande insistance ces dernières semaines et qui peut s’appuyer sur les excellentes relations entre le président Aurelio De Laurentiis et la famille Pozzo.