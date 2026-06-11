Tout le monde s’arrache Arthur Atta.





Le milieu de terrain, né en 2003, s’annonce comme l’une des pièces les plus courtisées du mercato estival, et la liste des prétendants pour le joyau de l’Udinese s’allonge à vitesse grand V.





Si l’Inter s’est récemment manifesté, un nouveau club entre aujourd’hui dans la course.