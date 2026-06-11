L'Udinese a fixé son prix et les prétendants sont prévenus. Comme indiqué, l'Inter s'est rencontrée ces dernières heures avec les dirigeants frioulans pour évoquer Oumar Solet, l'une de leurs cibles défensives, et s'informer sur Atta.
Le joueur né en 2003 n’est toutefois pas la seule option étudiée par les Nerazzurri, qui placent actuellement CurtisJones en tête de leur short-list au milieu de terrain. L’international espoir anglais, en partance de Liverpool, est le favori de Chivu, qui apprécie son profil plus physique, polyvalent et expérimenté que celui d’Atta. Les discussions avec les Reds n’ont pas encore abouti, Liverpool réclamant entre 30 et 40 millions d’euros, une somme jugée excessive par les Nerazzurri. Alors que la piste menant à Manu Koné, cible de la Roma, s’éloigne, la solution Atta prend donc de l’épaisseur pour l’avenir.