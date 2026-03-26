La Roma et Everton ne peuvent pas disputer la même compétition européenne. La raison est simple : les deux clubs ont le même propriétaire, le magnat américain Dan Friedkin. Et l'UEFA est inflexible : la multipropriété est contraire au règlement. Ou plutôt, deux clubs appartenant au même propriétaire peuvent jouer en Europe, mais ils ne peuvent en aucun cas s'affronter. Et de ce point de vue, le risque pour la saison prochaine est bien réel. Il suffit de jeter un œil aux classements de la Serie A et de la Premier League. La Roma occupe actuellement la sixième place, en zone Europa League, mais avec l'ambition de rattraper les trois points qui la séparent de Côme et de se qualifier pour la Ligue des champions. Everton, quant à lui, est huitième avec 46 points, en zone Conference, à égalité avec Brentford, septième. Mais l’Europa League n’est qu’à deux buts d’écart (ceux qui le séparent de Brentford) et la coupe la plus importante n’est qu’à trois points, Liverpool occupant la cinquième place avec 49 points. Comme le rapporte Repubblica, si les deux clubs devaient se qualifier pour la même compétition à la fin de la saison, l’un des deux serait éliminé.
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L'AS Rome et les participations des Friedkin : les Giallorossi ou Everton risquent de se retrouver hors des compétitions européennes
CE QUE DIT LE RÈGLEMENT
Voici ce que stipule l'article 5, paragraphe 1 : « Nul ne peut être simultanément impliqué, directement ou indirectement, dans la gestion, l'administration et/ou les performances sportives de plus d'un club participant à la Ligue des champions. » Sauf notification avant le 1er mars de chaque année. La Repubblica a tenté de contacter l'AS Rome, qui n'a pas répondu à ce sujet. C'est pourquoi, compte tenu de l'écart au classement entre la Roma et Everton, un conflit réglementaire est possible. Quelle est la solution ? L'UEFA explique clairement que « si deux clubs ou plus ne respectent pas les critères destinés à garantir l'intégrité de la compétition, un seul d'entre eux peut être admis ». Ce qui, en clair, signifie l'exclusion. Les critères de sélection sont clairs : en premier lieu, la préférence ira au « club qui s'est classé le mieux dans son championnat national ». Ensuite, au « club dont la fédération figure le plus haut dans la liste d'accès de l'UEFA ».
LE CALENDRIER DE LA ROMA
La Roma aura encore huit matchs pour tenter d'atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, à savoir la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Après la trêve internationale, elle affrontera l'Inter à San Siro, puis Pise et l'Atalanta à domicile, avant de se rendre à Bologne, de recevoir la Fiorentina, de se rendre au Tardini pour affronter Parme, de disputer le derby à domicile contre la Lazio et de se rendre au Bentegodi, lors de la dernière journée de la Serie A 2025-2026.