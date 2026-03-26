L'AS Rome et les participations des Friedkin : les Giallorossi ou Everton risquent de se retrouver hors des compétitions européennes

La Roma et Everton ne peuvent pas disputer la même compétition européenne. La raison est simple : les deux clubs ont le même propriétaire, le magnat américain Dan Friedkin. Et l'UEFA est inflexible : la multipropriété est contraire au règlement. Ou plutôt, deux clubs appartenant au même propriétaire peuvent jouer en Europe, mais ils ne peuvent en aucun cas s'affronter. Et de ce point de vue, le risque pour la saison prochaine est bien réel. Il suffit de jeter un œil aux classements de la Serie A et de la Premier League. La Roma occupe actuellement la sixième place, en zone Europa League, mais avec l'ambition de rattraper les trois points qui la séparent de Côme et de se qualifier pour la Ligue des champions. Everton, quant à lui, est huitième avec 46 points, en zone Conference, à égalité avec Brentford, septième. Mais l’Europa League n’est qu’à deux buts d’écart (ceux qui le séparent de Brentford) et la coupe la plus importante n’est qu’à trois points, Liverpool occupant la cinquième place avec 49 points. Comme le rapporte Repubblica, si les deux clubs devaient se qualifier pour la même compétition à la fin de la saison, l’un des deux serait éliminé.



