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SüdkoreaGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

L'armée a abattu un drone suspect au-dessus du stade, suscitant des soupçons d'espionnage pendant la Coupe du monde

Coupe du monde
Mexico vs Corée du Sud
Mexico
Corée du Sud

Un incident pour le moins étrange semble s'être produit lors d'une séance d'entraînement de l'équipe nationale sud-coréenne.

Selon plusieurs médias, l’entraînement à huis clos de l’équipe à Zapopan, au Mexique, aurait été surveillé à l’aide d’un drone.

  • La Corée du Sud peaufine sa préparation avant son deuxième match crucial de la phase de groupes, dans le groupe A, face au Mexique, l’un des coorganisateurs. Pour l’heure, les auteurs de cet acte d’espionnage présumé n’ont pas été identifiés.

    Selon ces informations, l’engin aurait été repéré mardi dès le début de la séance, alors que le groupe emmené par l’ex-star de la Premier League Heung-Min Son effectuait son échauffement.

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  • Une victoire suffirait à la Corée du Sud pour accéder aux huitièmes de finale.

    Un militaire mexicain, affecté au camp de base de l’équipe et chargé de la neutralisation des drones, aurait finalement abattu l’appareil. La Fédération sud-coréenne de football a ensuite informé la FIFA de l’incident.

    Les Sud-Coréens avaient entamé la compétition par une victoire 2-1 sur la République tchèque lors de la première journée. En cas de succès face au Mexique, vainqueur 2-0 de l’Afrique du Sud, les Asiatiques pourraient valider leur billet pour les huitièmes de finale avant même la conclusion de la phase de groupes.

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