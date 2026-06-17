La Corée du Sud peaufine sa préparation avant son deuxième match crucial de la phase de groupes, dans le groupe A, face au Mexique, l’un des coorganisateurs. Pour l’heure, les auteurs de cet acte d’espionnage présumé n’ont pas été identifiés.

Selon ces informations, l’engin aurait été repéré mardi dès le début de la séance, alors que le groupe emmené par l’ex-star de la Premier League Heung-Min Son effectuait son échauffement.