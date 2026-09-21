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L'Arabie saoudite a-t-elle scellé son élimination de la Coupe du Golfe 27 ?

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Oman vs Arabie saoudite
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M. Al-Juwayr
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L'Arabie saoudite pourrait affronter un scénario douloureux !

La sélection saoudienne n'avait pas besoin d'une nouvelle crise avant d'entamer sa quête d'un titre du Golfe qui la fuit depuis des années, mais ce qui s'est produit ces derniers jours a fait entrer l'Arabie saoudite dans le tournoi entourée de questions qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain.

Et au lieu que l'attention soit entièrement portée sur la préparation des joueurs et la correction des erreurs, l'affaire Musab Al-Juwayr et les déclarations et critiques qui ont suivi sont devenues le sujet de conversation du monde sportif quelques heures avant le coup d'envoi des compétitions.

Le problème ici ne réside pas dans la décision d'écarter Al-Juwayr en elle-même, car la Fédération saoudienne a annoncé que le joueur avait été écarté pour des raisons disciplinaires, tandis que Fahd Al-Mufarrij a précisé que l'infraction s'était répétée malgré un premier avertissement adressé au joueur, et que la décision visait à préserver l'ordre au sein du stage.

Mais la véritable crise a commencé lorsque des détails contradictoires ont fait surface, puis Naif Hazazi, ancien joueur de la sélection saoudienne, est entré en scène en critiquant la manière dont le dossier a été géré, transformant l'affaire d'un seul joueur en un sujet qui éclipse toute la sélection.

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  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    La crise est plus grande que l'absence d'un joueur

    Sur le plan technique, l'absence d'Al-Juwair n'est pas un simple détail pour Georgios Donis, d'autant que le joueur figurait parmi les éléments capables de donner au milieu de terrain une plus grande maîtrise du rythme, d'assurer la liaison entre les lignes et de se projeter vers l'avant pour participer à la construction du jeu.

    La convocation de Mukhtar Ali comble le déficit numérique, mais cela ne signifie pas nécessairement que la sélection retrouvera les mêmes fonctions, car les caractéristiques des joueurs diffèrent, ce qui impose à Donis de redistribuer certaines tâches au sein du dispositif.

    À lire également : L'Arabie saoudite avant la Coupe du Golfe 27 : l'Irak, une bête noire historique, le Koweït et Oman à portée de main

    Mais le plus grand danger ne réside pas dans ce qu'apportera le remplaçant sur le terrain, mais bien dans ce que la crise pourrait laisser dans les coulisses. Les joueurs suivent ce qui se passe autour d'eux, et les discussions incessantes au sujet de leur coéquipier écarté, puis les déclarations de la direction et les réactions qu'elles suscitent, peuvent détourner une partie de la concentration du groupe des matches, surtout lorsque ce bruit intervient avant un tournoi court qui ne laisse pas aux équipes beaucoup de temps pour rectifier le tir.

    C'est ici que la gestion de la crise devient une partie intégrante de la mission de Donis et du staff administratif, car un stage réussi ne repose pas uniquement sur la préparation physique et les plans tactiques, mais nécessite aussi un environnement stable dans lequel chaque joueur sait que sa mission principale est de s'entraîner et de jouer, et non de suivre ce qui se dit dans les médias et sur les réseaux sociaux.

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  • imago-sport-1079086833.jpgGribaudi/ImagePhoto

    L'Arabie saoudite a besoin de concentration, pas d'une bataille annexe

    L'Arabie saoudite entame la Coupe du Golfe 27 avec l'obligation de changer l'image qu'elle a renvoyée ces derniers temps. Le tournoi représente donc une occasion de reconstruire la confiance et de corriger la trajectoire, et non une simple compétition de courte durée pour un titre. Cette mission devient encore plus difficile lorsque, avant le tournoi, le débat glisse de la manière de développer la sélection vers la question de savoir qui est fautif dans l'affaire Al-Juwair et qui porte la responsabilité d'en avoir dévoilé les détails.

    Le plus grave, c'est que la polémique risque de s'amplifier à chaque nouvelle déclaration. Hazazi, par exemple, a critiqué la façon dont le dossier a été géré et a affirmé que ce qui se passe constitue un « parasitage » pour la sélection, tandis qu'Al-Mufraj a insisté sur le fait que le règlement doit s'appliquer à tout le monde et que revenir sur celui-ci pourrait provoquer le chaos au sein du groupe. Entre ces deux positions, la sélection se retrouve face à une affaire qui occupe une place bien plus grande que son importance sportive, avant même que la compétition n'ait débuté.

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    C'est pourquoi la persistance de la polémique est ce qui pourrait transformer une crise disciplinaire limitée en un véritable problème. En revanche, si le dossier est refermé en interne, si tout le monde respecte la décision et si l'attention se reporte sur le terrain, l'histoire pourrait se terminer rapidement et se réduire à un simple incident survenu avant le tournoi. La différence ici ne se fera pas seulement par l'ampleur de la crise, mais par la manière dont elle sera gérée au cours des prochaines heures.

  • Trois tests : aucune place au relâchement

    Le calendrier lui-même impose à l'Arabie saoudite d'aborder le tournoi avec la plus grande concentration, puisque la sélection débute son parcours face au Koweït le 23 septembre, avant d'affronter Oman le 26 septembre, puis de conclure la phase de groupes en défiant l'Irak le 29 septembre.

    Avec des matchs aussi rapprochés, Donis et ses joueurs ne disposeront pas de beaucoup de temps pour absorber une éventuelle crise ou se perdre dans des calculs annexes.

    Ces trois rencontres testeront, plus que tout autre chose, la capacité de la sélection à gérer la pression. Un départ solide pourrait faire taire une grande partie du bruit ambiant, tandis que le moindre faux pas rouvrirait tous les dossiers, et pourrait faire de l'affaire Al-Juwayr un élément d'un débat plus large sur le caractère de la sélection et son aptitude à composer avec la pression. C'est pourquoi la meilleure réponse à tout ce qui s'est passé ne viendra pas des déclarations, mais bien sur le terrain.

    Dès lors, il est difficile d'affirmer que la sélection saoudienne a « signé son billet de sortie » de la Coupe du Golfe 27 à cause de l'affaire Al-Juwayr, car le tournoi n'a pas encore commencé et l'équipe dispose de toutes les chances de la surmonter.

    Mais une chose est sûre : l'Arabie saoudite ne peut se permettre de laisser cette question se transformer en boule de neige qui grossit chaque jour, d'autant que l'objectif affiché est de jouer le titre.

    Si les joueurs parviennent à dissocier ce qui s'est passé de leur mission, la crise pourrait s'arrêter là. En revanche, si la polémique se poursuit à l'intérieur comme à l'extérieur du camp d'entraînement, la sélection pourrait se retrouver à livrer une bataille mentale avant même de livrer son premier combat sur le terrain.

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