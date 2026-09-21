La sélection saoudienne n'avait pas besoin d'une nouvelle crise avant d'entamer sa quête d'un titre du Golfe qui la fuit depuis des années, mais ce qui s'est produit ces derniers jours a fait entrer l'Arabie saoudite dans le tournoi entourée de questions qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain.

Et au lieu que l'attention soit entièrement portée sur la préparation des joueurs et la correction des erreurs, l'affaire Musab Al-Juwayr et les déclarations et critiques qui ont suivi sont devenues le sujet de conversation du monde sportif quelques heures avant le coup d'envoi des compétitions.

Le problème ici ne réside pas dans la décision d'écarter Al-Juwayr en elle-même, car la Fédération saoudienne a annoncé que le joueur avait été écarté pour des raisons disciplinaires, tandis que Fahd Al-Mufarrij a précisé que l'infraction s'était répétée malgré un premier avertissement adressé au joueur, et que la décision visait à préserver l'ordre au sein du stage.

Mais la véritable crise a commencé lorsque des détails contradictoires ont fait surface, puis Naif Hazazi, ancien joueur de la sélection saoudienne, est entré en scène en critiquant la manière dont le dossier a été géré, transformant l'affaire d'un seul joueur en un sujet qui éclipse toute la sélection.

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