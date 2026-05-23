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L'Angleterre entend mettre fin aux manœuvres d'espionnage dites « Spygate » lors de la Coupe du monde, et Thomas Tuchel annonce le renforcement des mesures de sécurité
Consolider la base à Kansas City
La FA a déjà mené des inspections approfondies des installations d’entraînement de Kansas City, où l’équipe d’Angleterre sera basée durant toute la compétition. Alors que le groupe doit s’envoler le 1er juin, Tuchel a reconnu que l’ouverture des terrains avait nécessité la pose d’écrans supplémentaires et un renforcement de la sécurité pour garantir l’intimité des séances tactiques.
Conscient du risque de regards indiscrets, il a déclaré aux journalistes : « Nous nous en occuperons, bien sûr, du mieux possible, sans pour autant en faire trop. C'est comme ça. Comme vous le savez tous, l'Argentine a eu la priorité pour choisir un centre haut de gamme très isolé au Kansas. Donc, comme toujours, on essaie d'influencer ce qu'on peut influencer. Nous sommes très satisfaits du centre d’entraînement, et de ce que la FA et toutes les personnes en charge en ont fait aujourd’hui. »
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Protéger les secrets tactiques
Tuchel est parfaitement conscient que la moindre fuite peut s’avérer coûteuse au plus haut niveau du football international. L’entraîneur allemand a souligné que les derniers préparatifs, notamment les combinaisons sur coups de pied arrêtés et les entraînements aux tirs au but, devaient se dérouler strictement à huis clos afin de ne pas donner l’avantage aux adversaires avant le jour du match.
Le sélectionneur anglais a justifié ces mesures renforcées en déclarant : « Je pense que cela répond à tous nos besoins, même si je reconnais que cela peut sembler anodin. Nous aurons des dispositifs de sécurité sur place et nous instaurerons un périmètre de protection. C’est essentiel : si vous vous entraînez à -1, vous travaillez la construction du jeu, les coups de pied arrêtés, puis vous terminez par les tirs au but. On ne veut pas que l’adversaire soit au courant. Cela nous donne simplement un avantage crucial. Nous essayons donc d’être aussi discrets que possible. »
Forger un esprit d’équipe grâce à la psychologie
Au-delà de la sécurité physique, Tuchel insiste sur la force mentale de son groupe en intégrant le psychologue de l’équipe, Rich Hampson, au cercle restreint. L’objectif est de suivre la dynamique collective et de veiller à ce que chaque joueur s’investisse pleinement dans la cause commune, alors que l’Angleterre espère mettre fin à sa longue attente d’un titre.
Tuchel a clarifié leur mission : « Ils s’intègrent pleinement au processus ; ils analysent notre langage. Ils assistent officiellement à nos réunions. Ils écoutent la façon dont nous parlons des joueurs et dont nous abordons la composition des équipes, puis ils enrichissent notre staff. Rich suit également les équipes de jeunes : il analyse la communication, les comportements collectifs et individuels pendant les matchs, compare ces données à celles d’autres sélections de haut niveau et suggère des axes d’amélioration. »
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Le test de veille ultime
Outre la préparation du match contre les États-Unis, le staff dispose d’une liste confidentielle de joueurs de réserve, prêts à remplacer tout joueur blessé. Tuchel a révélé avoir échangé avec une cinquantaine d’éléments avant d’annoncer son groupe de 26, et la réaction des non-sélectionnés a orienté le choix des premiers remplaçants.
Le technicien allemand a détaillé sa gestion des suppléants : « Tout d’abord, nous ne souhaitons la blessure de personne, mais nous devons rester prêts à intégrer un joueur si besoin. Les joueurs en sont conscients. Nous avons légèrement adapté le discours au téléphone selon leur proximité avec la sélection, en précisant : “Tu es très haut sur la liste”, sans rien garantir.
Je reste convaincu que cela peut faire une énorme différence : faut-il remplacer un défenseur central ou un milieu de terrain ? On ne peut donc pas annoncer d’emblée : « Tu es pris », et je ne l’ai pas fait. La tournure était légèrement différente pour ceux qui étaient tout près, et, pour être franc, la manière dont les joueurs ont réagi à la déception entre aussi en ligne de compte. J’ai beaucoup appris hier au fil de ces conversations. Elles m’ont confirmé qui répondrait avec joie si nous devions rappeler, même depuis des vacances en Australie. Qui ? Et à quel moment doit-il être où ? »