Outre la préparation du match contre les États-Unis, le staff dispose d’une liste confidentielle de joueurs de réserve, prêts à remplacer tout joueur blessé. Tuchel a révélé avoir échangé avec une cinquantaine d’éléments avant d’annoncer son groupe de 26, et la réaction des non-sélectionnés a orienté le choix des premiers remplaçants.

Le technicien allemand a détaillé sa gestion des suppléants : « Tout d’abord, nous ne souhaitons la blessure de personne, mais nous devons rester prêts à intégrer un joueur si besoin. Les joueurs en sont conscients. Nous avons légèrement adapté le discours au téléphone selon leur proximité avec la sélection, en précisant : “Tu es très haut sur la liste”, sans rien garantir.

Je reste convaincu que cela peut faire une énorme différence : faut-il remplacer un défenseur central ou un milieu de terrain ? On ne peut donc pas annoncer d’emblée : « Tu es pris », et je ne l’ai pas fait. La tournure était légèrement différente pour ceux qui étaient tout près, et, pour être franc, la manière dont les joueurs ont réagi à la déception entre aussi en ligne de compte. J’ai beaucoup appris hier au fil de ces conversations. Elles m’ont confirmé qui répondrait avec joie si nous devions rappeler, même depuis des vacances en Australie. Qui ? Et à quel moment doit-il être où ? »