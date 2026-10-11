Jonathan Moscrop
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L’Anglais volant ! Djed Spence éblouit San Siro avec des débuts supersoniques après un cauchemar de blessures
Spence signe des débuts mémorables à l’Inter Milan
L’ailier anglais Djed Spence a fait ses débuts officiels avec l’Inter Milan lors d’une confortable victoire 3-0 contre Parme en Serie A à San Siro. Entré à la place d’Andy Diouf à la 73e minute, le joueur de 26 ans a reçu une chaleureuse ovation du public à domicile en faisant son entrée sur la pelouse.
Spence a immédiatement apporté de la vitesse sur le flanc droit, créant en fin de match des occasions pour ses coéquipiers Ange-Yoan Bonny et Lautaro Martinez.
L’Inter avait déjà assuré les trois points en première période grâce à des buts de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu et Marcus Thuram.
- Jonathan Moscrop
L’ailier se dit ravi de l’accueil à San Siro
S’exprimant auprès de Inter TV après le coup de sifflet final, Spence a reconnu avoir ressenti de l’émotion au moment de fouler la pelouse pour la première fois. L’ancien joueur de Tottenham a remercié les supporters du club pour l’avoir aidé à traverser une rééducation difficile.
« Je suis très heureux d’avoir fait mes débuts dans ce magnifique stade devant ces supporters fantastiques ; ils m’ont réservé un accueil incroyable », a déclaré Spence.
« C’était une sensation formidable ; cela a été quelques semaines difficiles pour me remettre de ma blessure, mais je suis heureux d’être de retour et je remercie les supporters. »
Impact immédiat sur le flanc droit
Spence a mis en avant son accélération caractéristique quelques minutes seulement après son entrée en jeu, prenant le meilleur sur son défenseur pour adresser un centre dangereux à ras de terre à Bonny. Plus tard, à la 83e minute, son centre précis a trouvé le capitaine Martinez, dont la tête est passée de peu au-dessus de la barre.
Spence a salué l’entraîneur principal Cristian Chivu pour avoir gardé l’équipe concentrée malgré un calendrier chargé.
« Je pense que nous devrons maintenir cette régularité lors de nos prochains matches, a ajouté Spence. L’entraîneur est très bon pour nous garder concentrés à tout moment ; je pense que nous allons dans la bonne direction. »
- Jonathan Moscrop
Le défi de la Ligue des champions arrive ensuite
Après avoir effectué un retour réussi à la compétition, Spence cherchera à retrouver le rythme alors qu’Inter se prépare à une série de matches incessante sur la scène nationale et européenne.
L’équipe de Chivu retrouvera San Siro le mardi 13 octobre pour recevoir le Club Bruges en Ligue des champions.
Spence cherchera à engranger davantage de minutes alors qu’il prend ses marques en Italie.
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