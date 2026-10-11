L’Anglais volant ! Djed Spence éblouit San Siro avec des débuts supersoniques après un cauchemar de blessures

L’ailier anglais Djed Spence a fait ses débuts officiels avec l’Inter Milan lors d’une confortable victoire 3-0 contre Parme en Serie A à San Siro. Entré à la place d’Andy Diouf à la 73e minute, le joueur de 26 ans a reçu une chaleureuse ovation du public à domicile en faisant son entrée sur la pelouse.

Spence a immédiatement apporté de la vitesse sur le flanc droit, créant en fin de match des occasions pour ses coéquipiers Ange-Yoan Bonny et Lautaro Martinez.

L’Inter avait déjà assuré les trois points en première période grâce à des buts de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu et Marcus Thuram.