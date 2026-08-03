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L'ancienne star du Real : Diomandé menace l'avenir de Vinicius, et Mbappé est à l'origine du problème

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LaLiga
Real Madrid
Vinicius Junior
Kylian Mbappé
Yan Diomandé
R. Alkorta
Espagne

Rafa Alkorta, ancienne star du Real Madrid, était l'invité de l'émission « El Larguero » sur les ondes de la radio SER pour évoquer le marché des transferts du club merengue.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté les propos d'Alkorta, qui a exprimé sa pleine satisfaction à l'égard des recrutements réalisés par le club, affirmant que l'équipe avait un besoin urgent de changement par rapport à ce qui s'était passé la saison dernière.

Alkorta a déclaré : « Pour moi, les recrutements ont été réussis. Il fallait reconstruire l'équipe, il n'y avait pas d'autre choix. »

Il a insisté : « Pour moi, le recrutement de Marc Cucurella est le meilleur de tous, le meilleur de toutes les opérations. Quant aux autres, comme Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et peut-être aussi Yan Diomandé. »

Il a souligné : « Je ne dis pas qu'ils se sont trompés la saison dernière, car les joueurs qu'ils ont recrutés étaient d'un très bon niveau, mais ils ont compris qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus, notamment en matière d'expérience. »

Alkorta a ajouté : « Konaté possède un très grand niveau, et si Diomandé arrive, ce sera formidable. Et si Rodri arrive aussi, ce sera formidable. Mais le problème, c'est que certains joueurs doivent partir, et quitter le Real Madrid n'est pas chose facile, car tout le monde sait que c'est un grand club. Nous verrons ce qui se passera, mais il y aura des joueurs contraints de partir, ils n'auront pas le choix. »

Il a également salué la qualité des nouvelles recrues, estimant qu'elles apporteront un plus de manière immédiate, contrairement à ce qui s'était passé la saison dernière lorsque le club avait recruté de jeunes talents comme Dean Huijsen et Álvaro Carreras.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinícius continue de faire traîner les choses : je redoute une « erreur » de la direction

    Il a également évoqué le cas de Vinicius Junior, dont le contrat expire à l'été 2027 et qui souhaite prolonger, mais les négociations avec le Real Madrid n'ont pour l'heure pas abouti à un accord, ce qui fait de son départ cet été une possibilité bien réelle.

    Alkorta a déclaré : « C'est une situation compliquée, car Vinicius continue de temporiser et je ne sais pas jusqu'où cela va durer. »

    Il a précisé : « Assurément, si Diomandé arrive, il y a une possibilité que Vinicius parte. Ce que je considérerais comme une erreur, c'est de le laisser aller au bout de son contrat pour ensuite partir gratuitement. »

    Il a ajouté : « Le Real Madrid fait face à un problème, car lorsque vous négociez avec une star de la dimension de Vinicius, les négociations sont difficiles et prennent beaucoup de temps. La corde peut se rompre. Et si elle se rompt, ce ne sera pas une catastrophe, car Vinicius est un joueur dont le club a récupéré la valeur de son investissement depuis un moment. Et si Diomandé arrive, ce sera un message très fort à son égard. »

    Alkorta estime que le début des problèmes de Vinicius a coïncidé avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid il y a deux ans, lorsqu'il est devenu la star numéro un de l'équipe et a perçu un salaire nettement supérieur à celui du Brésilien.

    Il a déclaré à ce sujet : « À mon époque, je ne savais jamais combien gagnaient mes coéquipiers, cela ne m'intéressait pas et ne me poussait même pas à poser la question. Aujourd'hui, c'est devenu totalement différent. Il y a dans l'entourage des joueurs des gens qui se comportent avec un égoisme excessif et qui ne leur donnent pas les bons conseils. Je pense que les jeunes joueurs doivent avoir une personnalité plus forte au moment de prendre certaines décisions. »

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