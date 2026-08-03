Rafa Alkorta, ancienne star du Real Madrid, était l'invité de l'émission « El Larguero » sur les ondes de la radio SER pour évoquer le marché des transferts du club merengue.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté les propos d'Alkorta, qui a exprimé sa pleine satisfaction à l'égard des recrutements réalisés par le club, affirmant que l'équipe avait un besoin urgent de changement par rapport à ce qui s'était passé la saison dernière.

Alkorta a déclaré : « Pour moi, les recrutements ont été réussis. Il fallait reconstruire l'équipe, il n'y avait pas d'autre choix. »

Il a insisté : « Pour moi, le recrutement de Marc Cucurella est le meilleur de tous, le meilleur de toutes les opérations. Quant aux autres, comme Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et peut-être aussi Yan Diomandé. »

Il a souligné : « Je ne dis pas qu'ils se sont trompés la saison dernière, car les joueurs qu'ils ont recrutés étaient d'un très bon niveau, mais ils ont compris qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus, notamment en matière d'expérience. »

Alkorta a ajouté : « Konaté possède un très grand niveau, et si Diomandé arrive, ce sera formidable. Et si Rodri arrive aussi, ce sera formidable. Mais le problème, c'est que certains joueurs doivent partir, et quitter le Real Madrid n'est pas chose facile, car tout le monde sait que c'est un grand club. Nous verrons ce qui se passera, mais il y aura des joueurs contraints de partir, ils n'auront pas le choix. »

Il a également salué la qualité des nouvelles recrues, estimant qu'elles apporteront un plus de manière immédiate, contrairement à ce qui s'était passé la saison dernière lorsque le club avait recruté de jeunes talents comme Dean Huijsen et Álvaro Carreras.