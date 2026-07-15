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L’ancienne star d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, serait sur le point de s’offrir un transfert surprise en Espagne
Transfert surprise au Deportivo La Corogne
Aubameyang s’apprête à effectuer un retour surprise en Espagne, le Deportivo La Corogne se profilant comme destination la plus probable.
Selon Foot Mercato, l’attaquant est en pourparlers avancés avec ce club ambitieux. Écarté des plans de l’OM ces derniers mois, il cherche une nouvelle porte de sortie pour relancer sa carrière.
Ayant déjà brillé sous les couleurs du Barça, il connaît parfaitement les exigences du football ibérique. Le club galicien espère finaliser rapidement son arrivée pour renforcer son attaque grâce à l’expérience et à la puissance de feu de l’international gabonais.
- AFP
À la recherche d'un nouveau défi
Après des mois tumultueux à Marseille, Aubameyang cherche un nouveau défi pour relancer la fin de sa carrière. Le club phocéen a profondément remanié son effectif, lui laissant peu d’espace pour s’imposer comme titulaire. Malgré ces difficultés, l’attaquant a maintenu un niveau de performance respectable chaque fois qu’il a foulé la pelouse.
Le Deportivo La Corogne voit dans ce transfert potentiel une véritable déclaration d’intention, comptant sur Aubameyang pour apporter un leadership essentiel au sein de son vestiaire. Le club espagnol nourrit de grandes ambitions pour remonter au sommet du football national et estime que l’arrivée d’un joueur du calibre d’Aubameyang constitue une étape cruciale vers la réalisation de ces objectifs.
Des statistiques impressionnantes en France
Malgré une situation personnelle tendue à Marseille, Aubameyang a signé des statistiques individuelles de premier plan la saison passée. Toutes compétitions confondues, il a pris part à 30 matchs, inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives.
Ses performances européennes ont par ailleurs rappelé sa capacité à faire la différence au plus haut niveau : en Ligue des champions, il a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives en seulement huit matchs. Des chiffres qui attestent de la persistance de sa mobilité, de sa vitesse fulgurante et de son efficacité devant le but. Des atouts sur lesquels le Deportivo La Corogne compte s’appuyer pour percer les défenses les plus retranchées et récolter des points précieux tout au long de la prochaine saison en Espagne.
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Quelle sera la prochaine étape pour Aubameyang ?
Aubameyang doit se rendre prochainement en Espagne pour finaliser les modalités de son contrat et passer la visite médicale obligatoire avec le Deportivo La Corogne. Si les négociations aboutissent sans accroc, Marseille officialisera son départ.
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