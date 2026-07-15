Aubameyang s’apprête à effectuer un retour surprise en Espagne, le Deportivo La Corogne se profilant comme destination la plus probable.

Selon Foot Mercato, l’attaquant est en pourparlers avancés avec ce club ambitieux. Écarté des plans de l’OM ces derniers mois, il cherche une nouvelle porte de sortie pour relancer sa carrière.

Ayant déjà brillé sous les couleurs du Barça, il connaît parfaitement les exigences du football ibérique. Le club galicien espère finaliser rapidement son arrivée pour renforcer son attaque grâce à l’expérience et à la puissance de feu de l’international gabonais.



