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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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L'ancienne cible de Mourinho et la surprise de Forest : Liverpool ouvre le dossier de la succession de Van Dijk

Mercato
Liverpool
Nottingham Forest
V. van Dijk
Murillo
N. Schlotterbeck
Borussia Dortmund
J. Gomez
Angleterre
Pays-Bas
Brésil
Allemagne

D'autres options sur la table de la part du Barça et de l'Inter

Liverpool intensifie ses démarches pour planifier la reconstruction de sa défense, dans le cadre de la stratégie à long terme du club anglais, alors que l'avenir de Virgil van Dijk et de Joe Gomez reste incertain.

Liverpool recherche des défenseurs capables de répondre aux exigences physiques du championnat anglais, de contribuer à la construction du jeu depuis l'arrière et de couvrir les espaces, tout en maîtrisant le jeu au sein d'un système fondé sur la possession.

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  • Schlotterbeck en tête de liste : les options qui intéressent Liverpool

    La star du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, demeure l'un des noms les plus en vue pour renforcer la défense de Liverpool, malgré la prolongation de son contrat avec le Borussia Dortmund plus tôt cette année.

    Schlotterbeck était une cible du Real Madrid lors du dernier mercato estival, avant de se blesser aux ligaments de la cheville durant la Coupe du monde 2026.

    Murillo, la star de Nottingham Forest, suscite également l'intérêt de Liverpool, aux côtés d'Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, et de Jules Koundé, joueur du Barcelone.

    Liverpool n'a formulé aucune offre officielle à ce jour pour s'attacher les services de Schlotterbeck ou de Murillo, ses démarches en étant encore à la phase de suivi des joueurs, d'analyse de leurs performances et d'évaluation des conditions susceptibles de permettre la conclusion de transferts à l'avenir. Le contrat de Schlotterbeck avec Dortmund court jusqu'en 2031 et comprend, selon les informations, une clause libératoire dont la valeur se situe entre 50 et 60 millions d'euros, qui peut être activée par des clubs déterminés à partir de l'été 2027.

    En dehors de ces conditions, les estimations indiquent que Dortmund pourrait réclamer plus de 70 millions d'euros pour céder son défenseur allemand.

    Schlotterbeck est devenu l'un des principaux leaders de Dortmund, grâce à sa capacité à progresser balle au pied et à relancer depuis l'arrière, ainsi qu'à sa puissance dans les duels et sa supériorité dans le jeu aérien.

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  • Murillo, candidat pour remplacer Van Dijk... mais !

    Selon les informations rapportées par le site CaughtOffside, Murillo représente en revanche une option différente, mais tout aussi séduisante pour Liverpool. Le défenseur brésilien de 24 ans possède déjà une expérience en Premier League, et il se distingue par sa grande vitesse pour retrouver son positionnement défensif, sa puissance dans les duels individuels, ainsi que son assurance balle au pied, que ce soit à la passe ou dans ses projections offensives.

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    À l'image de Schlotterbeck, le joueur brésilien correspond à la stratégie de Liverpool sur le marché des transferts, mais chacun des deux possède des qualités différentes.

    Schlotterbeck apparaît comme l'option la plus proche sur le plan technique pour succéder à Van Dijk, compte tenu de son recours à son pied gauche, de sa capacité à casser les lignes adverses par ses passes, en plus de sa personnalité de leader qui s'est développée durant son expérience à Dortmund.

    Le défenseur allemand a 26 ans, ce qui signifie qu'il approche des meilleures années de sa carrière footballistique, sans avoir besoin d'une longue période de développement.

    Murillo, quant à lui, possède l'avantage d'être déjà adapté aux exigences de la Premier League, ce qui épargne à Liverpool le risque lié à sa capacité à gérer la vitesse de la compétition, son intensité physique et son rythme élevé.

    De plus, sa vitesse serait extrêmement utile dans un système défensif qui exige des deux défenseurs centraux de progresser vers des zones avancées du terrain et de laisser des espaces derrière eux.

    Mais le principal obstacle pour Liverpool réside dans la valeur financière potentielle de l'opération, car Nottingham Forest ne fait face à aucune pression financière qui le pousserait à vendre l'un de ses joueurs les plus importants, surtout après avoir obtenu une somme considérable du transfert d'Elliot Anderson à Manchester City durant l'été. Par conséquent, la position contractuelle solide de Murillo pourrait contraindre Liverpool à présenter une offre financière très élevée pour convaincre Forest de s'en séparer.

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