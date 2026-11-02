L'ancienne cible de Mourinho et la surprise de Forest : Liverpool ouvre le dossier de la succession de Van Dijk

La star du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, demeure l'un des noms les plus en vue pour renforcer la défense de Liverpool, malgré la prolongation de son contrat avec le Borussia Dortmund plus tôt cette année.

Schlotterbeck était une cible du Real Madrid lors du dernier mercato estival, avant de se blesser aux ligaments de la cheville durant la Coupe du monde 2026.

Murillo, la star de Nottingham Forest, suscite également l'intérêt de Liverpool, aux côtés d'Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, et de Jules Koundé, joueur du Barcelone.

Liverpool n'a formulé aucune offre officielle à ce jour pour s'attacher les services de Schlotterbeck ou de Murillo, ses démarches en étant encore à la phase de suivi des joueurs, d'analyse de leurs performances et d'évaluation des conditions susceptibles de permettre la conclusion de transferts à l'avenir. Le contrat de Schlotterbeck avec Dortmund court jusqu'en 2031 et comprend, selon les informations, une clause libératoire dont la valeur se situe entre 50 et 60 millions d'euros, qui peut être activée par des clubs déterminés à partir de l'été 2027.

En dehors de ces conditions, les estimations indiquent que Dortmund pourrait réclamer plus de 70 millions d'euros pour céder son défenseur allemand.

Schlotterbeck est devenu l'un des principaux leaders de Dortmund, grâce à sa capacité à progresser balle au pied et à relancer depuis l'arrière, ainsi qu'à sa puissance dans les duels et sa supériorité dans le jeu aérien.

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