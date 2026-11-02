L'ancienne cible de Mourinho et la surprise de Forest : Liverpool ouvre le dossier de la succession de Van Dijk

Selon les informations rapportées par le site CaughtOffside, Murillo représente en revanche une option différente, mais tout aussi séduisante pour Liverpool. Le défenseur brésilien de 24 ans possède déjà une expérience en Premier League, et il se distingue par sa grande vitesse pour retrouver son positionnement défensif, sa puissance dans les duels individuels, ainsi que son assurance balle au pied, que ce soit à la passe ou dans ses projections offensives.
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À l'image de Schlotterbeck, le joueur brésilien correspond à la stratégie de Liverpool sur le marché des transferts, mais chacun des deux possède des qualités différentes.
Schlotterbeck apparaît comme l'option la plus proche sur le plan technique pour succéder à Van Dijk, compte tenu de son recours à son pied gauche, de sa capacité à casser les lignes adverses par ses passes, en plus de sa personnalité de leader qui s'est développée durant son expérience à Dortmund.
Le défenseur allemand a 26 ans, ce qui signifie qu'il approche des meilleures années de sa carrière footballistique, sans avoir besoin d'une longue période de développement.
Murillo, quant à lui, possède l'avantage d'être déjà adapté aux exigences de la Premier League, ce qui épargne à Liverpool le risque lié à sa capacité à gérer la vitesse de la compétition, son intensité physique et son rythme élevé.
De plus, sa vitesse serait extrêmement utile dans un système défensif qui exige des deux défenseurs centraux de progresser vers des zones avancées du terrain et de laisser des espaces derrière eux.
Mais le principal obstacle pour Liverpool réside dans la valeur financière potentielle de l'opération, car Nottingham Forest ne fait face à aucune pression financière qui le pousserait à vendre l'un de ses joueurs les plus importants, surtout après avoir obtenu une somme considérable du transfert d'Elliot Anderson à Manchester City durant l'été. Par conséquent, la position contractuelle solide de Murillo pourrait contraindre Liverpool à présenter une offre financière très élevée pour convaincre Forest de s'en séparer.
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