Bernstein, qui a occupé le poste de président de Manchester City entre 1998 et 2003, estime que le club doit faire face à de lourdes sanctions sportives. Après que la Premier League a prouvé la grande majorité des 115 chefs d’accusation, Bernstein a déclaré à talkSPORT que l’immense richesse du club rend les amendes classiques dénuées de sens.

« Je dirais d’abord que des sanctions financières ne suffiront pas, a déclaré Bernstein. Nous parlons d’un club aux poches sans fond, l’argent ne signifie pas grand-chose comme nous l’avons vu lors du dernier mercato, et qu’il s’agisse [d’une amende de] 100 M£, 200 M£, cela ne serait pas suffisant. »