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L’ancien président de Manchester City avertit que « quelque chose doit affecter leur statut en championnat » après des violations du règlement
Une lourde sanction est attendue
Bernstein, qui a occupé le poste de président de Manchester City entre 1998 et 2003, estime que le club doit faire face à de lourdes sanctions sportives. Après que la Premier League a prouvé la grande majorité des 115 chefs d’accusation, Bernstein a déclaré à talkSPORT que l’immense richesse du club rend les amendes classiques dénuées de sens.
« Je dirais d’abord que des sanctions financières ne suffiront pas, a déclaré Bernstein. Nous parlons d’un club aux poches sans fond, l’argent ne signifie pas grand-chose comme nous l’avons vu lors du dernier mercato, et qu’il s’agisse [d’une amende de] 100 M£, 200 M£, cela ne serait pas suffisant. »
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Relégation ou retrait de points
L’ancien président a insisté sur le fait que la sanction devait affecter directement leur statut dans l’élite, suggérant un retrait de 80 points ou une expulsion pure et simple. « Malheureusement, je dis tout cela avec une grande tristesse, vraiment, en tant que supporter, je pense qu’il doit y avoir quelque chose qui affectera leur statut dans le championnat », a expliqué Bernstein.
« Et s’il devait s’agir d’un retrait de points, cela dépend du timing. Parce que si c’était aujourd’hui, alors que la saison n’en est qu’à quelques matches, et que le retrait de points devait être tel qu’il soit fatal en ce qui concerne leur statut en Premier League, j’ai calculé qu’il faudrait quelque chose comme 80 points retirés, ce qui signifierait que le club ne pourrait pas se reprendre cette saison et serait relégué. »
Des rivaux réclament une compensation
Alors que Manchester City attend les conséquences finales, les clubs rivaux préparent déjà leurs propres réponses juridiques. Arsenal, Tottenham, Liverpool et Manchester United ont adressé des notifications officielles afin de se réserver le droit de réclamer des dommages et intérêts, en invoquant un manque à gagner potentiel en raison de la triche présumée. Ces recours collectifs pourraient atteindre jusqu’à 800 millions de livres sterling.
Au cours des années mentionnées, Manchester City a remporté huit titres de Premier League, une Ligue des champions, quatre FA Cups et sept Coupes de la Ligue anglaise. Cependant, le président Khaldoon Al Mubarak a publié samedi un communiqué ferme niant les accusations. Al Mubarak a déclaré qu’ils restaient confiants quant au fait de blanchir leur nom et de « prouver l’innocence du club », en faisant valoir que la procédure a manqué d’impartialité.
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Que se passe-t-il ensuite ?
Manchester City fera inévitablement appel des conclusions, ce qui pourrait retarder considérablement toute sanction sportive définitive. Si la procédure se prolonge jusqu’à la fin de la saison, le club pourrait faire face à une relégation automatique au lieu d’un retrait de points. La Premier League et le monde du football vont désormais suivre de près le verdict officiel et les batailles juridiques qui s’ensuivront.
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