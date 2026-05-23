AFP
Traduit par
L’ancien attaquant du PSG et du Celtic révèle la raison élégante qui l’a poussé à décliner une sélection en Coupe du monde
Refuser la convocation
Dans un contexte où certains joueurs changent fréquemment de nationalité pour s’assurer une place dans les grands tournois internationaux, Edouard a emprunté un chemin nettement plus singulier. L’attaquant du RC Lens, auteur d’un passage très fructueux au Celtic Glasgow ponctué de quatre titres de champion d’Écosse, a été approché par Haïti afin de mener l’attaque de la sélection lors du tournoi estival aux États-Unis.
Bien qu’éligible pour la nation caribéenne, l’attaquant a estimé qu’accepter cette proposition serait injuste envers les joueurs qui avaient mérité cette qualification. Celui qui a porté le maillot de l’équipe de France chez les jeunes a expliqué : « Non, je ne me sentais pas légitime pour disputer cette Coupe du monde, car les joueurs se sont battus pour se qualifier et je n’allais pas débarquer à la dernière minute pour en profiter. Si je veux y jouer, je dois le mériter. »
- AFP
Respecter le processus
La Coupe du monde 2026, dont le tirage au sort a placé Haïti dans un groupe C très relevé avec l’Écosse, le Brésil et le Maroc, offre une opportunité immense au football haïtien. Pourtant, Edouard a su privilégier l’harmonie du vestiaire à son désir personnel de participer au plus grand tournoi sportif.
Sa décision est une rare démonstration d’humilité dans le football contemporain. Alors que la perspective d’affronter des équipes comme le Brésil et l’Écosse à Miami était à portée de main pour Haïti – qui fait son retour en Coupe du monde pour la deuxième fois seulement de son histoire, après des débuts en 1974 qui s’étaient soldés par une élimination dès le premier tour avec trois défaites –, le joueur de 28 ans reste convaincu que sa présence aurait écarté un coéquipier ayant affronté les rigueurs de la campagne de qualification.
Ambitions internationales
Si son attachement à Haïti est manifeste, Edouard admet ne pas avoir totalement renoncé à son rêve de porter un jour le maillot de l’équipe de France A. Après s’être illustré avec les Bleus chez les moins de 21 ans, l’ancien attaquant du Celtic conserve donc l’espoir d’une sélection chez les seniors.
Opter pour les Grenadiers l’aurait définitivement lié à la sélection caribéenne, lui fermant ainsi à jamais les portes de l’équipe de France. Cette saison, l’attaquant a brillé en inscrivant 14 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues. Il a mené Lens vers son premier sacre en Coupe de France en marquant lors de la victoire 3-1 en finale contre Nice, puis a contribué à la deuxième place du club en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.
- Getty Images Sport
Les projets d'Haïti pour le tournoi
Même privé d’Édouard, Haïti pourra toujours s’appuyer sur des attaquants évoluant en Angleterre. Wilson Isidor, de Sunderland, a été retenu dans le groupe après une saison fructueuse avec les Black Cats et il devrait être l’un des principaux atouts des siens lors du match d’ouverture contre l’Écosse de Steve Clarke, le 14 juin.