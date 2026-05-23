L’ancien attaquant du PSG et du Celtic révèle la raison élégante qui l’a poussé à décliner une sélection en Coupe du monde

Dans un contexte où certains joueurs changent fréquemment de nationalité pour s’assurer une place dans les grands tournois internationaux, Edouard a emprunté un chemin nettement plus singulier. L’attaquant du RC Lens, auteur d’un passage très fructueux au Celtic Glasgow ponctué de quatre titres de champion d’Écosse, a été approché par Haïti afin de mener l’attaque de la sélection lors du tournoi estival aux États-Unis.

Bien qu’éligible pour la nation caribéenne, l’attaquant a estimé qu’accepter cette proposition serait injuste envers les joueurs qui avaient mérité cette qualification. Celui qui a porté le maillot de l’équipe de France chez les jeunes a expliqué : « Non, je ne me sentais pas légitime pour disputer cette Coupe du monde, car les joueurs se sont battus pour se qualifier et je n’allais pas débarquer à la dernière minute pour en profiter. Si je veux y jouer, je dois le mériter. »