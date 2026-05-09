Selon L’Équipe, l’ancienne star d’Arsenal et du FC Barcelone n’a pas été retenue pour la rencontre de dimanche face au Havre. Le joueur de 36 ans serait à l’origine d’un incident survenu jeudi soir au centre d’entraînement, où les tensions ont atteint leur paroxysme au sein du groupe.

De plus en plus frustrés de devoir passer plusieurs nuits consécutives dans la résidence du club, les joueurs auraient décidé de « mettre un peu d’ambiance ». Selon le journal, Aubameyang a ainsi entraîné une dizaine de coéquipiers à travers le complexe, générant d’importantes perturbations alors que le groupe passait de pièce en pièce jusqu’à une heure avancée de la soirée.