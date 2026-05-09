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L’ancien attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a été impliqué dans une farce délirante impliquant un extincteur, et l’OM a déjà pris des mesures
Le chaos règne dans le vestiaire marseillais.
Selon L’Équipe, l’ancienne star d’Arsenal et du FC Barcelone n’a pas été retenue pour la rencontre de dimanche face au Havre. Le joueur de 36 ans serait à l’origine d’un incident survenu jeudi soir au centre d’entraînement, où les tensions ont atteint leur paroxysme au sein du groupe.
De plus en plus frustrés de devoir passer plusieurs nuits consécutives dans la résidence du club, les joueurs auraient décidé de « mettre un peu d’ambiance ». Selon le journal, Aubameyang a ainsi entraîné une dizaine de coéquipiers à travers le complexe, générant d’importantes perturbations alors que le groupe passait de pièce en pièce jusqu’à une heure avancée de la soirée.
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L'incident de l'extincteur
Ce qui devait être une simple blague pour détendre l’atmosphère a rapidement tourné au vinaigre. La situation a dégénéré lorsque, selon plusieurs sources, un extincteur a été déclenché et son contenu projeté sur Bob Tahri, membre de la direction sportive de l’Olympique de Marseille, chargé de veiller au respect du couvre-feu des joueurs au centre d’entraînement.
Son lit et ses effets personnels ont également été aspergés. Furieux, le responsable a aussitôt alerté la direction du club, déclenchant une procédure disciplinaire interne.
La direction de l'Olympique de Marseille prend position
La direction de Marseille a réagi promptement pour remédier au manque de discipline au sein du groupe. Le président par intérim Alban Juster et le futur président Stéphane Richard ont réuni l’équipe vendredi afin de faire la lumière sur l’exercice de « cohésion » qui a dégénéré, puis d’arrêter la sanction adéquate.
Si plusieurs joueurs ont participé à ces écarts, le club a choisi de sanctionner Aubameyang, considéré comme le instigateur de la farce. Son exclusion du groupe pour le déplacement au Havre envoie un message clair : un tel comportement ne sera pas toléré.
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Aubameyang présente ses excuses les plus sincères
Depuis, Aubameyang a présenté ses excuses les plus sincères, tant à Tahri en personne qu'à la direction de l'Olympique de Marseille, pour les remous qu'il a contribué à créer. Malgré cette polémique, l'attaquant a connu une saison fructueuse, disputant 40 matches toutes compétitions confondues cette année et inscrivant 13 buts et 10 passes décisives.