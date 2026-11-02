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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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L'Al-Hilal ou le Barça : le rêve de Felix sans garanties

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Al-Nassr aiguise ses armes pour protéger sa star

Al Hilal est entré dans la sphère des spéculations concernant l'avenir du Portugais João Félix, après l'apparition de son nom comme destination possible pour l'attaquant qui évolue actuellement dans les rangs d'Al Nassr, et qui ne cache pas son désir de retourner un jour au Barça et de porter de nouveau le maillot du club catalan.

Les propos concernant l'intérêt d'Al Hilal ont été tenus par Tarek Al Towaijri, ancien directeur exécutif du club, lors de son apparition dans l'émission « Al Mansa » sur la plateforme saoudienne « Thmanyah », où il a exprimé son espoir de voir Félix poursuivre son aventure dans le championnat saoudien, et a laissé la porte ouverte à un transfert vers Al Hilal ou l'un de ses concurrents.

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  • Déclarations du côté d'Al-Hilal et manœuvres d'Al-Nassr

    Al-Tuwaijri a déclaré : « J'espère d'abord que Felix ne quittera pas la Roshn League. Si Al-Hilal est capable de le recruter, ce serait une bonne chose, et il en va de même pour Al-Ittihad et Al-Ahli. » Les propos de l'ancien dirigeant d'Al-Hilal ont alimenté les spéculations sur l'avenir du joueur, mais le journal espagnol « Sport » a assuré qu'aucune négociation officielle n'existait pour l'instant entre Al-Hilal et Al-Nassr au sujet de la star portugaise.

    Les choses se compliquent davantage en raison des démarches d'Al-Nassr pour conserver le joueur, le journal saoudien « Al-Riyadiya » ayant récemment indiqué que le club étudiait l'activation d'une clause lui permettant de prolonger unilatéralement le contrat de Felix jusqu'en juin 2029, tout en améliorant son salaire annuel, actuellement de 10 millions d'euros, pour le porter à environ 12,5 millions.

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  • Barcelone : un rêve sans garanties

    Sport a commenté : « Cette démarche potentielle entre en contradiction avec le désir du joueur de retrouver sa place sur la scène européenne, selon les rapports qui ont indiqué que son agent, Jorge Mendes, a étudié la possibilité d'éviter une prolongation de contrat afin de maintenir ouvertes les options de départ. »

    Le Barça reste présent dans les calculs de Felix, qui conserve des souvenirs particuliers de sa précédente expérience avec le club et place un retour au Camp Nou parmi ses ambitions personnelles. Mais ce désir ne s'est pas encore transformé en démarche concrète, en raison des complications financières liées à l'opération.

    Entre la volonté d'Al-Nassr de prolonger son contrat, la possibilité qu'Al-Hilal entre dans la course et l'ambition du joueur de revenir en Europe, l'avenir de Felix semble ouvert à plusieurs hypothèses au cours des prochains mois, tandis que le rêve d'un retour au Barça demeure, sans garantie de se concrétiser.

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