Al Hilal est entré dans la sphère des spéculations concernant l'avenir du Portugais João Félix, après l'apparition de son nom comme destination possible pour l'attaquant qui évolue actuellement dans les rangs d'Al Nassr, et qui ne cache pas son désir de retourner un jour au Barça et de porter de nouveau le maillot du club catalan.

Les propos concernant l'intérêt d'Al Hilal ont été tenus par Tarek Al Towaijri, ancien directeur exécutif du club, lors de son apparition dans l'émission « Al Mansa » sur la plateforme saoudienne « Thmanyah », où il a exprimé son espoir de voir Félix poursuivre son aventure dans le championnat saoudien, et a laissé la porte ouverte à un transfert vers Al Hilal ou l'un de ses concurrents.

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