L'Ajax s'apprête à nommer Michel au poste d'entraîneur, malgré sa récente descente en Liga avec Gérone

Ce départ pour Amsterdam fait suite à la confirmation officielle par Gérone du départ de Michel du club catalan avec effet immédiat. Cette décision intervient dans la foulée de la relégation du club de la Liga cette saison, marquant un net recul par rapport aux exploits historiques de l'année précédente.

Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Míchel Sánchez ne restera pas à Gérone. Le club tient à exprimer sa sincère gratitude à l'entraîneur madrilène pour le dévouement, l'engagement et le professionnalisme avec lesquels il a dirigé l'équipe première, ainsi que pour le traitement humain, proche et respectueux qu'il a toujours réservé aux membres, aux supporters, à la direction et à l'ensemble du personnel du club. »