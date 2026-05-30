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L'Ajax s'apprête à nommer Michel au poste d'entraîneur, malgré sa récente descente en Liga avec Gérone
L’Ajax s’intéresse à Michel après son départ de Gérone
L'Ajax Amsterdam, géant de l'Eredivisie, s'apprête à nommer Michel au poste d'entraîneur. La nomination du technicien espagnol de 50 ans, dont la réputation reste intacte malgré une saison en dents de scie à la tête de Rayo Vallecano, devrait être officialisée sous peu.
Convaincus que l’ancien mentor du Rayo Vallecano est l’homme de la situation pour ouvrir une nouvelle page du club, les dirigeants ajacides préparent donc son arrivée imminente sur le banc de la Johan Cruyff Arena.
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Gérone officialise le départ de son entraîneur madrilène.
Ce départ pour Amsterdam fait suite à la confirmation officielle par Gérone du départ de Michel du club catalan avec effet immédiat. Cette décision intervient dans la foulée de la relégation du club de la Liga cette saison, marquant un net recul par rapport aux exploits historiques de l'année précédente.
Dans un communiqué officiel, le club a déclaré : « Míchel Sánchez ne restera pas à Gérone. Le club tient à exprimer sa sincère gratitude à l'entraîneur madrilène pour le dévouement, l'engagement et le professionnalisme avec lesquels il a dirigé l'équipe première, ainsi que pour le traitement humain, proche et respectueux qu'il a toujours réservé aux membres, aux supporters, à la direction et à l'ensemble du personnel du club. »
De l’exaltation de la Ligue des champions à la cruauté de la relégation
Le passage de Michel à Gérone a oscillé entre sommets étincelants et creux abrupts, attirant l’attention de tout le milieu du football. Deux ans auparavant, il avait mené le club à une campagne historique, synonyme de première qualification en Ligue des champions, grâce à un jeu offensif séduisant qui lui avait valu des louanges sur tout le continent.
La saison 2025-2026 s’est toutefois révélée être un obstacle insurmontable pour l’entraîneur. Malgré son départ suite à la relégation, Michel quitte le club avec une réputation intacte : de nombreux observateurs imputable la chute du club à des facteurs externes plutôt qu’à un manque de sens tactique, ce qui fait de lui un candidat de choix pour l’environnement sous haute pression de l’Ajax.
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L’avenir du club catalan reste incertain.
À la veille du départ de son entraîneur vers les Pays-Bas, Gérone se prépare à une phase de reconstruction délicate en deuxième division espagnole. Le club catalan doit d’ores et déjà identifier un successeur capable de piloter un profond remaniement de l’effectif, plusieurs cadres étant courtisés par des formations de première division lors du prochain mercato estival.
L’Ajax, qui a conclu l’exercice 2025-2026 à la cinquième place d’Eredivisie, participera à la Ligue de la Conférence de l’UEFA la saison prochaine.