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L'agent de Jürgen Klopp réagit aux rumeurs sensationnelles le liant au Real Madrid
L’élection au Bernabéu attise les spéculations sur le futur entraîneur
Le Real Madrid traverse un moment charnière : ses membres doivent élire un nouveau président dimanche, pour la première fois depuis vingt ans. Le candidat Riquelme a vivement critiqué l’ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, promettant que le futur directeur sportif Raúl González le contacterait dès lundi. Cependant, l’agent du technicien allemand, Marc Kosicke, a rapidement démenti cette promesse de campagne, réaffirmant l’engagement de son client envers son poste actuel et portant un second coup public au projet sportif ambitieux de Riquelme.
- Peter Byrne/PA Wire
Kosicke écarte un retour sur le banc
Le staff du candidat potentiel avait d’abord estimé que l’attrait unique du Bernabéu suffirait à convaincre l’entraîneur emblématique de mettre fin à sa pause dans le football. Toutefois, en réaction aux déclarations publiques rapportées par *Sport*, l’agent de Klopp, Kosicke, a coupé court aux spéculations : « C’est agaçant ! Jürgen Klopp est épanoui dans son rôle chez Red Bull et n’a aucune intention de revenir à un poste d’entraîneur en club. »
La campagne de Riquelme avait auparavant tenté de justifier cette démarche par un communiqué officiel de son bureau, qui disait : « Nous savons que Jürgen Klopp a déclaré publiquement qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur le banc à court terme et qu’il avait refusé de nombreuses offres.
C’est précisément pour cette raison que nous estimons que le défi du Real Madrid est unique. Il existe de grands clubs, mais un seul Real Madrid : une institution capable d’allier tradition et avenir, valeurs et ambition, passion et excellence.
C’est pourquoi, si les membres me font confiance dimanche, Raúl González Blanco, le directeur sportif du Real Madrid, contactera Jürgen Klopp le lundi 8 juin pour lui présenter notre projet sportif et lui proposer de devenir l’entraîneur de notre nouvelle ère. »
Sur la pelouse médiatique, les candidats multiplient les promesses
Ce démenti clôt une semaine agitée pour Riquelme : ses déclarations sur un accord conclu pour recruter Erling Haaland avaient déjà été balayées par les représentants de l’attaquant de Manchester City et par son père, Alfie.
Pour défendre ses promesses de transfert, qui incluaient aussi le milieu de terrain de City, Rodri, Riquelme avait affirmé sur le plateau d’El Hormiguero : « Si je ne tiens pas mes engagements concernant l’un ou l’autre de ces joueurs, j’ai signé une garantie selon laquelle je paierai 100 % des frais d’adhésion pour la saison prochaine. Haaland dispose d’une clause libératoire et il veut venir à Madrid. »
En réponse, un porte-parole de City a déclaré : « Les rumeurs venues d’Espagne concernant l’avenir d’Erling Haaland sont fausses. Il n’y a aucune chance que cela se produise et aucune clause contractuelle ne le permet. Nous envisageons une action en justice pour l’utilisation de l’image de notre joueur dans ce contexte. »
Les représentants du joueur ont abondé dans le même sens : « Tout cela est très divertissant, mais faux. Nous souhaitons bonne chance aux deux candidats aux élections du Real Madrid. »
De son côté, le président sortant Florentino Pérez a répliqué en finalisant un accord avec José Mourinho, tout en envisageant les arrivées de Denzel Dumfries et d’Ibrahima Konaté, ainsi qu’une offre de 150 millions d’euros pour une grande star européenne.
- Goal - GFX
Les électeurs ont entre leurs mains le destin de l’ère à venir.
L’orientation sportive du club repose entièrement sur le vote de dimanche, qui entraînera immédiatement des stratégies de recrutement diamétralement opposées. Si Pérez conserve la présidence, une réunion sensationnelle avec Mourinho sera finalisée la semaine prochaine.
En revanche, si Riquelme l’emporte, ses garanties financières seront immédiatement mises à l’épreuve, et son équipe devra affronter des ripostes juridiques de la part de City ainsi qu’un refus de coopération de la part du camp Klopp.