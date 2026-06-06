Le staff du candidat potentiel avait d’abord estimé que l’attrait unique du Bernabéu suffirait à convaincre l’entraîneur emblématique de mettre fin à sa pause dans le football. Toutefois, en réaction aux déclarations publiques rapportées par *Sport*, l’agent de Klopp, Kosicke, a coupé court aux spéculations : « C’est agaçant ! Jürgen Klopp est épanoui dans son rôle chez Red Bull et n’a aucune intention de revenir à un poste d’entraîneur en club. »

La campagne de Riquelme avait auparavant tenté de justifier cette démarche par un communiqué officiel de son bureau, qui disait : « Nous savons que Jürgen Klopp a déclaré publiquement qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur le banc à court terme et qu’il avait refusé de nombreuses offres.

C’est précisément pour cette raison que nous estimons que le défi du Real Madrid est unique. Il existe de grands clubs, mais un seul Real Madrid : une institution capable d’allier tradition et avenir, valeurs et ambition, passion et excellence.

C’est pourquoi, si les membres me font confiance dimanche, Raúl González Blanco, le directeur sportif du Real Madrid, contactera Jürgen Klopp le lundi 8 juin pour lui présenter notre projet sportif et lui proposer de devenir l’entraîneur de notre nouvelle ère. »