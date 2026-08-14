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L’AC Milan ouvert à un départ de Christopher Nkunku alors que la Roma étudie un échange avec Matias Soule
Nkunku étonnamment écarté par Amorim
Nkunku a été placé de manière surprenante sur la liste des transferts à Milan par l'entraîneur Amorim. Alors qu'il reste un peu moins de deux semaines avant la fermeture officielle du mercato estival, Amorim a remis à la direction du club sa liste actualisée des joueurs dont il ne veut plus.
Malgré un engouement initial lors des premières étapes du stage de pré-saison, l'attaquant français de 28 ans est tombé en disgrâce. Il s'entraîne actuellement en marge de l'équipe première à Milanello. Selon Calcio Mercato, sa disponibilité soudaine et inattendue a rapidement attiré l'attention du rival national, la Roma. Le club de la capitale suit de près sa situation alors qu'il cherche à renforcer son effectif.
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La Roma relance un intérêt de longue date sur le marché des transferts
La Roma suit avec intérêt, de manière ferme et de longue date, l’ancien attaquant de Chelsea. Lors du précédent mercato de janvier, l’entraîneur giallorosso Gian Piero Gasperini avait identifié Nkunku comme le profil tactique parfait. Gasperini estimait que le Français représentait le profil idéal pour renforcer ses options offensives sur le côté gauche. Cependant, la forte résistance du joueur comme de la direction rossonera s’était révélée totalement insurmontable à ce moment-là.
Malgré ce refus précédent, l’estime de la Roma pour le joueur de 28 ans est restée totalement intacte. Après de récentes difficultés dans sa poursuite de Rodrigo Mora, le directeur sportif Tony D'Amico prépare désormais une nouvelle offensive pour Nkunku.
Proposition sensationnelle d’échange impliquant Soule
Selon des informations de Asromalive, un scénario de transfert particulièrement intrigant commence à se dessiner. Les négociations envisagées pourraient potentiellement voir le talentueux attaquant argentin Soule inclus comme monnaie d'échange directe.
Inclure Soule dans l'opération a parfaitement du sens pour l'AC Milan. Ce n'est un secret pour personne : l'Argentin figure en bonne place sur la liste des recrues ciblées par Milan, qui cherche activement à renforcer ses options au poste de milieu offensif. Un échange direct impliquant les deux joueurs pourrait offrir la solution tactique idéale aux deux cadors de Serie A. Ce mouvement permettrait à Amorim et Gasperini de sécuriser rapidement leurs cibles offensives privilégiées.
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L’écart salarial reste le principal obstacle
Trouver un accord sur les indemnités de transfert ne devrait pas poser de problème majeur pour aucun des deux clubs. Milan et la Roma valorisent actuellement leurs attaquants respectifs à un prix remarquablement similaire, autour de 35 à 40 M€. Cependant, un obstacle important demeure concernant les salaires actuels des joueurs. Soule gagnerait un peu plus de la moitié du lucratif package salarial de Nkunku, créant un écart financier qui doit être résolu.
Alors que la date limite du mercato approche rapidement, d'intenses négociations seront nécessaires pour surmonter cet obstacle salarial précis. Reste à voir si la Roma et Milan parviendront à structurer un montage financier complexe qui satisfera finalement toutes les parties concernées.
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