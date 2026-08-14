Nkunku a été placé de manière surprenante sur la liste des transferts à Milan par l'entraîneur Amorim. Alors qu'il reste un peu moins de deux semaines avant la fermeture officielle du mercato estival, Amorim a remis à la direction du club sa liste actualisée des joueurs dont il ne veut plus.

Malgré un engouement initial lors des premières étapes du stage de pré-saison, l'attaquant français de 28 ans est tombé en disgrâce. Il s'entraîne actuellement en marge de l'équipe première à Milanello. Selon Calcio Mercato, sa disponibilité soudaine et inattendue a rapidement attiré l'attention du rival national, la Roma. Le club de la capitale suit de près sa situation alors qu'il cherche à renforcer son effectif.