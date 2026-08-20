La Roma n'est pas la seule sur Alessio Cacciamani. L'ailier né en 2007, depuis longtemps sur la liste de Gasperini et D'Amico, selon Toro.it est entré dans le viseur du Milan, qui évalue aussi son profil pour l'avenir. L'ancien joueur de la Juve Stabia, champion d'Italie U18 avec le Torino en 2025, n'est pas intransférable, mais pour le laisser partir, Cairo veut que le juste prix soit payé. Ces dernières semaines, le patron grenat a répondu à l'offre de 12 millions d'euros plus 10 % sur une future revente de la Roma : pour le laisser partir, il demande 20 millions d'euros.
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L’AC Milan intéressé par Alessio Cacciamani du Torino, duel avec la Roma : Alphadjo Cissè dans l’opération ?
L’atout Cissé pour convaincre le Torino
D’ici la fin de cette semaine, la Roma pourrait revenir à la charge avec une offre de 15 millions d’euros plus un pourcentage sur une future revente, l’AC Milan est prêt à entrer en jeu et, pour bénéficier d’une priorité sur ce solide joueur de couloir, capable d’évoluer au milieu sur tout le flanc ou comme ailier offensif, il est prêt à utiliser la carte Alphadjo Cissè, que le Toro a demandé en prêt. Lors de cette fenêtre de mercato, l’AC Milan a recruté des joueurs coûteux, talentueux mais surtout étrangers ; pour l’avenir, notamment pour une question de listes, il faudra augmenter le nombre d’Italiens dans l’effectif. Et Cacciamani fait partie des profils les plus intéressants du football made in Italy.
CACCIAMANI VEUT JOUER
L’arrivée de Fortini en provenance de la Fiorentina, sous la forme d’un prêt à un million d’euros avec option d’achat fixée à 8 millions et un pourcentage sur une future revente, pourrait pousser Cacciamani loin du Torino. Une chose est sûre : le joueur de couloir convoqué par Baldini pour le match amical contre la Grèce en juillet dernier veut jouer avec continuité. Il ne veut pas interrompre sa progression. L’an dernier, pour sa première véritable saison chez les professionnels, il a cumulé 37 apparitions sur l’ensemble de la saison avec la Juve Stabia, agrémentées de deux buts, deux passes décisives, pour un total de 2 630 minutes ; cette année, il veut franchir un cap dans sa carrière, devenir aussi une option crédible pour l’Italie. Que ce soit à la Roma ou à l’AC Milan, il ne veut pas passer une année à regarder les autres jouer.
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