L’arrivée de Fortini en provenance de la Fiorentina, sous la forme d’un prêt à un million d’euros avec option d’achat fixée à 8 millions et un pourcentage sur une future revente, pourrait pousser Cacciamani loin du Torino. Une chose est sûre : le joueur de couloir convoqué par Baldini pour le match amical contre la Grèce en juillet dernier veut jouer avec continuité. Il ne veut pas interrompre sa progression. L’an dernier, pour sa première véritable saison chez les professionnels, il a cumulé 37 apparitions sur l’ensemble de la saison avec la Juve Stabia, agrémentées de deux buts, deux passes décisives, pour un total de 2 630 minutes ; cette année, il veut franchir un cap dans sa carrière, devenir aussi une option crédible pour l’Italie. Que ce soit à la Roma ou à l’AC Milan, il ne veut pas passer une année à regarder les autres jouer.