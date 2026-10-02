Mbappé a connu un début de saison tout simplement sensationnel, mais son excellent élan initial a été stoppé par une blessure au genou tombée au mauvais moment. L’attaquant français affichait une forme redoutablement prolifique avec Madrid en Liga, compilant rapidement un impressionnant total de sept buts et deux passes décisives.

Cependant, sa progression a été interrompue lors de la récente trêve internationale. Mbappé a subi un problème au genou peu après avoir inscrit le but décisif de la victoire de la France, arrachée au terme d’un match disputé, 1-0 contre la Turquie. Par conséquent, il a été contraint de quitter prématurément le rassemblement de la sélection. L’attaquant est immédiatement retourné dans la capitale espagnole pour entamer son programme de rééducation aux côtés du personnel médical dédié du club.