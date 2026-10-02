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Kylian Mbappe va-t-il manquer le Clasico ? L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, prend une énorme décision concernant sa blessure
Mbappé face à un retour retardé au Real Madrid
Mbappé a connu un début de saison tout simplement sensationnel, mais son excellent élan initial a été stoppé par une blessure au genou tombée au mauvais moment. L’attaquant français affichait une forme redoutablement prolifique avec Madrid en Liga, compilant rapidement un impressionnant total de sept buts et deux passes décisives.
Cependant, sa progression a été interrompue lors de la récente trêve internationale. Mbappé a subi un problème au genou peu après avoir inscrit le but décisif de la victoire de la France, arrachée au terme d’un match disputé, 1-0 contre la Turquie. Par conséquent, il a été contraint de quitter prématurément le rassemblement de la sélection. L’attaquant est immédiatement retourné dans la capitale espagnole pour entamer son programme de rééducation aux côtés du personnel médical dédié du club.
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Mourinho adopte une approche prudente
Les premières estimations médicales laissaient entrevoir une certaine dose d’optimisme, suggérant que Mbappe ne serait absent que pour une courte période d’une à deux semaines. Malgré ce pronostic positif, l’entraîneur du Real Madrid Mourinho serait déterminé à faire preuve d’une extrême prudence concernant le processus de récupération de son talisman.
Selon AS, le technicien portugais envisage sérieusement de ménager l’attaquant pour le prochain match de championnat contre Villarreal, le 10 octobre. Mourinho possède une vaste expérience dans la gestion de joueurs de premier plan et comprend qu’un retour précipité pourrait provoquer une rechute bien plus dommageable. Par conséquent, le staff médical n’autorisera pas sa participation en compétition tant qu’il ne sera pas totalement débarrassé de la moindre gêne.
L’attention se tourne vers le choc contre Barcelone
La stratégie globale derrière cette approche très patiente vise entièrement à s’assurer que Mbappe soit en pleine forme pour le match le plus important de la saison jusqu’à présent. Le Real Madrid doit recevoir son grand rival Barcelone dans un Clasico crucial le 25 octobre.
Mourinho est absolument déterminé à avoir son arme offensive principale à pleine capacité pour cette confrontation monumentale. Selon le même rapport, le staff technique reconnaît que réintégrer le buteur prolifique dans le onze de départ contre une opposition moins menaçante apporterait très peu de bénéfices à long terme. Par conséquent, préserver sa vitesse explosive et sa capacité de finition pour le test domestique ultime est devenu la seule priorité pour toutes les personnes associées au club.
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Gérer un calendrier chargé
Avant même de pouvoir penser au choc blockbuster face au Barça, le Real Madrid doit négocier avec succès un calendrier particulièrement chargé. En plus de son prochain affrontement national contre Villarreal, l’équipe de Mourinho est confrontée à une série de rencontres exigeantes, avec des tests cruciaux face à l’AS Roma, au Séville FC et au RB Leipzig, en championnat comme en compétitions européennes.
Devoir composer sans certitude absolue quant à la date exacte du retour de son meilleur buteur mettra sans aucun doute à rude épreuve la profondeur globale de l’effectif. Néanmoins, la protection de l’intégrité physique de Mbappe reste l’objectif ultime du Real Madrid.
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