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Dusan Vlahovic BesiktasGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Kovacevic : « Vlahovic regrettera d’avoir quitté la Juventus »

Juventus FC
D. Vlahovic
Serie A
D. Kovacevic

L’ancien attaquant serbe, qui a joué à la Juventus de 1999 à 2001, s’exprime.

Darko Kovacevic, ancien attaquant de la Juventus sur la période 1999-2000 (71 matches et 26 buts), parle de la Juventus dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport et s’attarde notamment sur les attaquants, entre passé récent et présent.


À PROPOS DE VLAHOVIC

« Dusan aime le noir et blanc : le Partizan, la Juve et maintenant Besiktas. Seule la Fiorentina avait un maillot d’autres couleurs. Vlahovic est attaché à la Juve, peut-être regrettera-t-il lui aussi son départ. Ce qui est sûr, c’est qu’un véritable numéro neuf comme Dusan manque beaucoup à Spalletti. Il aurait fallu le garder à Turin. »


  • SUR KOLO MUANI ET WOLTEMADE

    « Kolo Muani ? C’est un excellent attaquant, mais ce n’est pas un véritable numéro neuf ni un buteur. Il marquera ses buts, mais une équipe comme la Juventus doit avoir un authentique avant-centre. Il faudrait à Spalletti un attaquant comme moi, mais à sa place, je miserais sur Woltemade. L’Allemand mesure 198 centimètres, il est technique et mobile : je l’ai toujours apprécié. Pour être le numéro neuf de la Juventus, il a seulement besoin de confiance. Peut-être marquera-t-il contre le Celta comme je l’ai fait en 2000, et sa saison prendra alors un tournant : j’ai confiance en lui. Jouer avec deux attaquants peut aussi être une solution maintenant que Yildiz est blessé. Qui peut faire la différence ce soir ? Je mise sur Woltemade, McKennie, Alajbegovic et Conceicao. J’ai un faible pour les dribbles du fils de Sergio : son père était un incroyable gagneur quand il était joueur. »

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