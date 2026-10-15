Kovacevic : « Vlahovic regrettera d’avoir quitté la Juventus »

Darko Kovacevic, ancien attaquant de la Juventus sur la période 1999-2000 (71 matches et 26 buts), parle de la Juventus dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport et s’attarde notamment sur les attaquants, entre passé récent et présent.





À PROPOS DE VLAHOVIC

« Dusan aime le noir et blanc : le Partizan, la Juve et maintenant Besiktas. Seule la Fiorentina avait un maillot d’autres couleurs. Vlahovic est attaché à la Juve, peut-être regrettera-t-il lui aussi son départ. Ce qui est sûr, c’est qu’un véritable numéro neuf comme Dusan manque beaucoup à Spalletti. Il aurait fallu le garder à Turin. »



