Kessié souhaite revenir en Serie A, la Juventus et l'Inter sont à l'affût : quel est son salaire ?

Alors que sur le terrain, les équipes s'efforcent de terminer la saison en beauté, en coulisses, on s'active déjà pour préparer le mercato. Surtout en ce qui concerne les joueurs libres : pour les joueurs en fin de contrat, on agit en amont afin de devancer la concurrence, et cela vaut également pour Franck Kessié, dont le contrat avec Al-Ahli expire le 30 juin prochain.

L'expérience de l'Ivoirien en Arabie touche désormais à sa fin et, après ces trois années, son souhait serait de revenir en Europe, dans un championnat compétitif. Et, comme le rapporte Matteo Moretto,en tête de sa liste de souhaits figurerait un retour en Italie, où il a laissé d'excellents souvenirs sous les maillots de Cesena, de l'Atalanta et du Milan.