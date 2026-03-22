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grafica kessie al ahli 2025 16.9Getty Images

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Kessié souhaite revenir en Serie A, la Juventus et l'Inter sont à l'affût : quel est son salaire ?

L'Ivoirien souhaite revenir jouer en Serie A après trois ans passés en Arabie.

Alors que sur le terrain, les équipes s'efforcent de terminer la saison en beauté, en coulisses, on s'active déjà pour préparer le mercato. Surtout en ce qui concerne les joueurs libres : pour les joueurs en fin de contrat, on agit en amont afin de devancer la concurrence, et cela vaut également pour Franck Kessié, dont le contrat avec Al-Ahli expire le 30 juin prochain.

L'expérience de l'Ivoirien en Arabie touche désormais à sa fin et, après ces trois années, son souhait serait de revenir en Europe, dans un championnat compétitif. Et, comme le rapporte Matteo Moretto,en tête de sa liste de souhaits figurerait un retour en Italie, où il a laissé d'excellents souvenirs sous les maillots de Cesena, de l'Atalanta et du Milan.

  • PRIORITÉ À L'ITALIE

    Ces prochains mois s'annoncent décisifs pour Kessié, qui devra décider de son avenir. Il s'agira d'un choix non seulement financier, mais aussi de vie, lié à la compétitivité de sa future équipe. À 30 ans, l'Ivoirien souhaite toujours évoluer dans un championnat stimulant après trois ans passés en Arabie et s'est fixé comme priorité de revenir en Europe, notamment en Italie.

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  • SUR LA LISTE DE LA JUVENTUS

    Kessié figure depuis longtemps déjà sur la liste de laJuventus. L'Ivoirien fait partie des cibles potentielles pour le mois de juin, à recruter en libre transfert afin de renforcer le milieu de terrain. Les Bianconeri, qui ont rencontré l'agent du joueur en janvier, suivent la situation de près, même s'ils ne sont pas les seuls à avoir pris contact avec l'entourage de l'Ivoirien.

    D'autres grands clubs se sont intéressés à lui, conscients que ce joueur né en 1996 a encore son mot à dire en Serie A et qu'il peut, grâce à ses qualités physiques et techniques, être un facteur déterminant.

  • L'INTER Y PENSE AUSSI

    Ce n'est un secret pour personne que Kessié figure également sur la liste des cibles de l'Inter. L'idée était déjà dans l'air dès l'été 2025 et les Nerazzurri envisagent toujours d'intégrer un milieu de terrain physique à leur effectif. Dans cette optique, leur recherche ne s'est pas arrêtée à Manu Koné, pour lequel la Roma avait demandé 40 millions d'euros cet été.

    Kessié représenterait une opportunité à titre gratuit et l'Inter avait déjà, par le passé, discuté à plusieurs reprises avec l'entourage du joueur, avant même son transfert du Milan AC à Barcelone. Les Nerazzurri suivent la situation de près, conscients des qualités physiques et techniques du milieu de terrain, mais aussi du fait que, pour mener à bien cette opération, il faudra déterminer s'il existe une marge de manœuvre, notamment financière, pour faire avancer les discussions.

  • LES DEMANDES DE KESSIE

    Il faut toutefois déterminer qui est en mesure d'offrir à Kessié le salaire qu'il demande. À Al-Ahli, il a touché 14 millions d'euros par an au cours de ces trois dernières saisons : un montant hors norme sur les marchés européens, notamment en Italie. Il est prêt à faire des concessions et sait qu'il doit revoir ses prétentions financières à la baisse, mais il ne souhaiterait pas descendre en dessous de 5 millions d'euros par saison.

    Ce serait tout de même un salaire important, mais à la portée des grands clubs du championnat italien.