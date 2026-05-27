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Kasper Schmeichel, figure emblématique de Leicester City, met un terme à sa carrière suite à un diagnostic de blessure dévastateur
La fin d’une époque pour une légende de la Premier League
Schmeichel nourrissait encore l’espoir de retrouver les terrains, mais les spécialistes lui ont signifié qu’il n’était plus réaliste d’espérer recouvrer la condition physique nécessaire pour jouer au plus haut niveau après sa grave blessure à l’épaule.
Lors d’une interview émouvante accordée à TV 2 Sport à Parken, le gardien de but de 39 ans a révélé la réalité déchirante de sa situation. « Lorsque mon contrat avec le Celtic expirera en juin, je mettrai un terme à ma carrière de footballeur actif », a confirmé Schmeichel. « C’est une décision qui a été prise pour moi. J’ai consulté plusieurs chirurgiens et spécialistes au sujet de mon épaule, et ils m’ont tous dit que je ne pouvais pas espérer revenir au plus haut niveau. J’y ai longuement réfléchi, mais je pense que c’est le bon moment. »
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Les détails de la grave blessure ont été dévoilés.
La gravité de la blessure est bien plus importante que prévu lorsque Schmeichel a annoncé son retrait temporaire de l’équipe nationale danoise en mars. Un atterrissage mal maîtrisé lors d’un match contre Stuttgart en février a fini par avoir raison de son intégrité physique. Le gardien a révélé que l’articulation avait subi une lésion catastrophique, avec des ligaments et des tendons déchirés, nécessitant une période de convalescence trop longue pour un joueur qui approche la quarantaine.
Schmeichel a admis : « C’est un long processus. Lorsque j’ai atterri dessus en février, j’ai senti tout de suite que quelque chose n’allait pas. J’ai consulté plusieurs spécialistes. Le verdict était qu’il n’y avait pas grand-chose à faire, et la conversation a plutôt porté sur le genre de vie que je voulais mener par la suite. Pourrai-je porter mes enfants ? Pourrai-je sortir et mener une vie active ? Mon rêve était de revenir, mais le diagnostic était clair : il serait très difficile de jouer à un niveau élevé. »
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Retour sur une carrière légendaire
Schmeichel quitte le football en tant que légende, notamment grâce à son rôle dans le titre miraculeux de Leicester City en Premier League lors de la saison 2015-2016. Alors que beaucoup de joueurs rêvent d’un adieu de conte de fées sur la pelouse, sa dernière apparition s’est soldée par une défaite 2-1 en Premiership écossais face à Hibernian. Malgré cette conclusion mitigée, le Danois se dit reconnaissant pour une carrière qui l’a vu suivre les traces de son père, Peter, jusqu’au sommet du football.
« Tout le monde rêve de faire ses adieux sur la pelouse, mais on n’obtient pas toujours ce qu’on veut, a-t-il déclaré. Le football ne me doit rien : j’ai eu tant d’opportunités, tant d’expériences. Ce qui reste, ce sont les amitiés, les liens tissés, les moments partagés, pour le meilleur et pour le pire. J’aurais aimé disputer au moins un match de plus, mais cela n’a pas été possible. »
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Figure emblématique du football danois
L'annonce de sa retraite a provoqué une vague d'hommages dans son pays natal, où il était le numéro un incontesté depuis plus d'une décennie. Peter Moller, directeur technique de la DBU, a rapidement salué l’impact majeur du gardien sur la sélection. Son leadership et sa constance ont été déterminants dans les parcours danois des grands tournois, notamment jusqu’en demi-finale de l’Euro 2020.
« Nous devons un immense merci à Kasper pour les nombreuses expériences formidables qu’il a offertes aux Danois et à la DBU », déclare Moller. « Kasper est l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du football danois. Il a non seulement été un joueur crucial sur le terrain, mais il a également fait preuve d’un amour unique pour le Danemark et l’équipe nationale. Grâce à son immense instinct de gagnant, à son professionnalisme et à sa quête sans compromis de la perfection, il a eu un impact inestimable sur le développement et le succès de l’équipe nationale pendant de nombreuses années. »