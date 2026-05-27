Schmeichel nourrissait encore l’espoir de retrouver les terrains, mais les spécialistes lui ont signifié qu’il n’était plus réaliste d’espérer recouvrer la condition physique nécessaire pour jouer au plus haut niveau après sa grave blessure à l’épaule.

Lors d’une interview émouvante accordée à TV 2 Sport à Parken, le gardien de but de 39 ans a révélé la réalité déchirante de sa situation. « Lorsque mon contrat avec le Celtic expirera en juin, je mettrai un terme à ma carrière de footballeur actif », a confirmé Schmeichel. « C’est une décision qui a été prise pour moi. J’ai consulté plusieurs chirurgiens et spécialistes au sujet de mon épaule, et ils m’ont tous dit que je ne pouvais pas espérer revenir au plus haut niveau. J’y ai longuement réfléchi, mais je pense que c’est le bon moment. »