Juventus, Zhegrova décevante, peut partir : combien faut-il pour éviter la moins-value et qui la veut ?

Edon Zhegrova est l'une des grandes déceptions de la saison de la Juventus, avec Jonathan David et Lois Openda. Trois indices lourds qui résument le mercato estival de la Vieille Dame : un demi-échec.

Mis à part les problèmes physiques (pubalgie) qui ont affecté sa préparation et la première partie de la saison, Zhegrova a déçu par rapport aux grandes attentes que le club, les entraîneurs et les supporters avaient placées en lui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 20 apparitions, dont une seule en tant que titulaire (avec Pafos en Ligue des champions), aucun but, aucune passe décisive, un total de 445 minutes sur le terrain (une moyenne de 22 minutes sur les 20 matchs disputés par le Kosovar).