Goal.com
En direct
CM grafica Zhegrova Juventus 2025 26 16 9Getty Images

Traduit par

Juventus, Zhegrova décevante, peut partir : combien faut-il pour éviter la moins-value et qui la veut ?

La société bianconera est déçue et envisage de céder le Kosovar : tous les chiffres et les parties intéressées.

Edon Zhegrova est l'une des grandes déceptions de la saison de la Juventus, avec Jonathan David et Lois Openda. Trois indices lourds qui résument le mercato estival de la Vieille Dame : un demi-échec. 

Mis à part les problèmes physiques (pubalgie) qui ont affecté sa préparation et la première partie de la saison, Zhegrova a déçu par rapport aux grandes attentes que le club, les entraîneurs et les supporters avaient placées en lui. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 20 apparitions, dont une seule en tant que titulaire (avec Pafos en Ligue des champions), aucun but, aucune passe décisive, un total de 445 minutes sur le terrain (une moyenne de 22 minutes sur les 20 matchs disputés par le Kosovar).


  • QUELLES ERREURS !

    Au cours de ces matchs, Zhegrova a démontré qu'elle possédait une bonne technique, avec des « figures » relevant davantage du freestyle que du football, mais avec très peu d'efficacité, associée à une faible capacité à interpréter les matchs et sa position tactique au sein de ceux-ci, et à une propension encore plus déficitaire à la phase défensive. Deux moments forts restent particulièrement gravés dans les mémoires : une perte de balle sanglante en tentant un dribble dans son propre camp lors du match Juventus-Roma 2-1, qui a conduit à un but des adversaires, et surtout l'occasion manquée de marquer lors du match Juventus-Galatasaray 3-2, alors que les Bianconeri menaient 3-0.

    • Publicité

  • L'IDÉE EST DE LE CÉDER

    La Juventus s'interroge désormais sur l'avenir de Zhegrova, la direction et l'entraîneur s'accordant à dire que l'ancien joueur de Lille ne fait pas partie des piliers sur lesquels construire l'avenir. La Vieille Dame évaluera donc attentivement les offres éventuelles, dans le but d'éviter une moins-value. Ce qui n'est pas facile, car pour atteindre cet objectif, Zhegrova devrait être cédé à un prix minimum de 11,4 millions. Résumons les chiffres en jeu. 

  • ZHEGROVA-JUVE : CONTRAT ET ARGENT

    Tout d'abord, rappelons les termes de l'accord par lequel, le 1er septembre 2025, la Juventus annonçait l'achat de Zhegrova à Lille : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le LOSC Lille pour l'acquisition définitive des droits sportifs du joueur Edon Zhegrova, pour un montant de 14,3 millions d'euros, payable en quatre exercices, ainsi que des frais accessoires s'élevant à 1,2 million d'euros. Des primes d'un montant maximal de 3 millions d'euros sont également prévues en cas d'atteinte de certains objectifs sportifs. La Juventus a signé avec le joueur un contrat de prestation sportive jusqu'au 30 juin 2030 ».

  • COMBIEN FAUT-IL POUR ÉVITER LA PERTE DE VALEUR ?

    Zhegrova a un impact sur le coût d'amortissement annuel de 2,86 millions d'euros. Par conséquent, en le cédant après une seule saison depuis son arrivée à Turin, le montant qui permettrait à la Juventus de le céder sans enregistrer de moins-value dans son bilan est de 11,4 millions d'euros. De plus, il faut tenir compte du fait que le Kosovar touche un salaire brut de 4,6 millions d'euros par saison jusqu'en 2030, et que donc, ceux qui souhaiteraient l'acheter devraient lui garantir au moins les mêmes chiffres et la même durée.

  • QUI EN VEUT ?

    Oui, mais y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait l'acheter ? Pour l'instant, aucun intérêt concret n'a été manifesté, si ce n'est une timide prise de contact de la part d'Everton. Dans tous les cas, Zhegrova continue de susciter l'intérêt des acteurs du marché de la Ligue 1 française et de la Super League suisse, deux championnats dans lesquels le joueur de la Juventus, né en 1999, a fait ses preuves (107 apparitions et 26 buts avec Lille, 74 apparitions et 11 buts avec Bâle). 

    WHATSAPP : Toutes les MISES À JOUR en TEMPS RÉEL ! Rejoignez la chaîne WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM : cliquez ici

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
0