Selon Tuttosport, Yildiz souffre depuis plusieurs semaines d’une tendinopathie rotulienne au genou gauche. Ces prochains jours, il restera à l’écart des terrains pour poursuivre le protocole de rééducation entamé durant la Coupe du monde. Il est attendu à la Continassa vers le 20 juillet, où le staff médical de la Juventus procédera à un nouvel examen. Selon le quotidien turinois, l’hypothèse d’une intervention chirurgicale n’est pas encore exclue afin de résoudre définitivement le problème.





Si cette option n’est pas encore actée, c’est au joueur, en concertation avec son entourage, de choisir la meilleure voie pour son avenir. Dans le cas contraire, il reprendrait l’entraînement progressivement, à rythme modéré, afin de retrouver du tonus sans forcer, en vue de la nouvelle saison, tout en évitant les efforts excessifs.