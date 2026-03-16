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Gianluca Minchiotti

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Juventus : Vlahovic se prépare pour le match contre Sassuolo : les dernières nouvelles de la Continassa

Après avoir manqué le match à Udine par mesure de précaution, le retour de l'attaquant serbe se profile

Les nouvelles en provenance du siège de la Juventus font pousser un soupir de soulagement aux supporters de laJuventus. Lors d'une intervention sur Sky Sport, le correspondant à Turin, Paolo Aghemo, a fait le point sur l'état physique de Dusan Vlahovic, laissant entendre que le retour de l'attaquant serbe est désormais imminent.

Selon les informations, Vlahovic serait en effet enfin prêt à réintégrer le groupe. « Vlahovic est prêt, cette fois-ci, il sera enfin là », a expliqué Aghemo. L'attaquant devrait figurer sur la liste des joueurs disponibles pour le match contre Sassuolo, même s'il débutera très probablement sur le banc et que son éventuelle entrée en jeu ne sera évaluée qu'au cours de la rencontre.

  • Le numéro neuf de la Juventus s'entraîne désormais depuis plusieurs semaines avec le reste du groupe, signe d'une forme qui ne cesse de s'améliorer. Son retour semblait déjà envisageable lors du match de samedi dernier contre l'Udinese, mais la prudence l'a finalement emporté, d'un commun accord entre l'entraîneur et le joueur. Pas de précipitation, donc : il a été décidé d'accorder à Vlahovic une semaine supplémentaire d'entraînement pour achever sa récupération et éviter tout risque de rechute.

    En attendant, la Juventus poursuit sa préparation en vue du prochain match de championnat contre Sassuolo. L’objectif est d’aborder la rencontre avec un effectif aussi complet que possible et, en ce sens, la convocation éventuelle de Vlahovic représente une nouvelle importante pour le secteur offensif. Si tout se passe bien lors des derniers entraînements, l'attaquant serbe devrait au moins faire partie du groupe, prêt à apporter sa contribution si le match l'exige. Le compte à rebours pour le retour de DV9 semble donc bel et bien touché à sa fin.

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