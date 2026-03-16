Juventus : Vlahovic se prépare pour le match contre Sassuolo : les dernières nouvelles de la Continassa

Les nouvelles en provenance du siège de la Juventus font pousser un soupir de soulagement aux supporters de laJuventus. Lors d'une intervention sur Sky Sport, le correspondant à Turin, Paolo Aghemo, a fait le point sur l'état physique de Dusan Vlahovic, laissant entendre que le retour de l'attaquant serbe est désormais imminent.

Selon les informations, Vlahovic serait en effet enfin prêt à réintégrer le groupe. « Vlahovic est prêt, cette fois-ci, il sera enfin là », a expliqué Aghemo. L'attaquant devrait figurer sur la liste des joueurs disponibles pour le match contre Sassuolo, même s'il débutera très probablement sur le banc et que son éventuelle entrée en jeu ne sera évaluée qu'au cours de la rencontre.