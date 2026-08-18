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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : Vicario officialisé, les chiffres et son numéro de maillot

Juventus FC
Mercato
G. Vicario
Tottenham

Le gardien arrive en prêt avec option d’achat

Guglielmo Vicario est un nouveau joueur de la Juventus. Le gardien italien a en effet signé le contrat qui le liera au club turinois, complétant ainsi l’une des dernières formalités qui ont conduit, en début d’après-midi ce jour, à l’officialisation de l’accord qui l’amène à Turin en provenance de Tottenham.


L’accord entre les clubs a été conclu sur la base d’un prêt gratuit, la Juventus s’assurant également une option pour un transfert définitif. L’option d’achat est fixée à 8 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 2 millions d’euros supplémentaires de bonus. Il s’agit donc d’une opération qui permettra à la Juventus d’évaluer Vicario au cours de la saison avant de décider d’exercer ou non l’option pour son transfert définitif.


  • Le numéro de maillot

    Après la signature du joueur, le communiqué officiel de la Juventus est en effet arrivé, officialisant définitivement le début de la nouvelle aventure du gardien né en 1996 avec le club turinois.


    Pour Vicario, un nouveau chapitre de sa carrière s’ouvre ainsi après son expérience à Tottenham, avec un retour en Italie : le gardien devra désormais jouer ses cartes pour gagner du temps de jeu et la confiance au sein de l’effectif de la Juventus.


    À Turin, Vicario portera le numéro 25, prêt à commencer officiellement son aventure avec la Juventus dès que l’annonce du club arrivera.



    • Publicité

  • LE COMMUNIQUÉ

    Voici le communiqué de la Juventus : "Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le club de Tottenham Hotspur FC pour l’acquisition temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux

    prestations sportives du joueur Guglielmo Vicario. L’accord prévoit en outre la possibilité pour la Juventus d’acquérir à titre définitif le droit aux prestations sportives du joueur. La contrepartie convenue pour l’éventuelle acquisition définitive s’élève à 8 millions d’euros ; cette contrepartie pourra être augmentée, pendant la durée du contrat de prestation sportive avec le joueur, d’un montant n’excédant pas 2 millions d’euros, en cas d’atteinte de certains objectifs".








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