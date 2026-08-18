Guglielmo Vicario est un nouveau joueur de la Juventus. Le gardien italien a en effet signé le contrat qui le liera au club turinois, complétant ainsi l’une des dernières formalités qui ont conduit, en début d’après-midi ce jour, à l’officialisation de l’accord qui l’amène à Turin en provenance de Tottenham.





L’accord entre les clubs a été conclu sur la base d’un prêt gratuit, la Juventus s’assurant également une option pour un transfert définitif. L’option d’achat est fixée à 8 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 2 millions d’euros supplémentaires de bonus. Il s’agit donc d’une opération qui permettra à la Juventus d’évaluer Vicario au cours de la saison avant de décider d’exercer ou non l’option pour son transfert définitif.



