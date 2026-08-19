Juventus, Vicario : « C’est le rêve d’une vie. Buffon est une source d’inspiration »

Guglielmo Vicario, gardien né en 1996, arrivé à la Juventus en prêt avec option d’achat en provenance de Tottenham, s’est exprimé sur les canaux officiels du club : "L’émotion est immense parce que c’est un rêve de toute une vie, depuis que je suis enfant, un rêve que j’ai nourri et pour lequel j’ai espéré vivre ce moment. Évidemment, tu n’as jamais la certitude d’y parvenir, donc je suis extrêmement fier de moi-même, de ma famille, d’être ici. Avoir l’opportunité de représenter la Juventus, c’est le maximum que l’on puisse demander à la vie en termes d’ambition, donc c’est la chose que je tiens le plus à souligner concernant mon parcours. C’est donc un aboutissement pour moi, parce que représenter ce club, cette histoire, c’est un grand sens des responsabilités que je suis absolument heureux d’assumer".





Vicario, qui en Italie a joué avec Fontanafredda, Venise, Pérouse, Cagliari et Empoli, poursuit : "Des sources d’inspiration à la Juve ? Le plus grand de tous, qui est le mythe avec lequel j’ai grandi, parce qu’à cette époque-là Gigi Buffon était déjà engagé depuis longtemps dans une carrière à la Juventus, faite de grands succès, de grands arrêts, de grands moments créés. Et donc, évidemment, en tant que supporter de la Juventus, qui mieux que Gigi peut t’inspirer".



