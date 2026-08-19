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Vicario JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Vicario : « C’est le rêve d’une vie. Buffon est une source d’inspiration »

Juventus FC
G. Vicario

Les premiers mots en tant que joueur de la Juventus du gardien arrivé en prêt de Tottenham

Guglielmo Vicario, gardien né en 1996, arrivé à la Juventus en prêt avec option d’achat en provenance de Tottenham, s’est exprimé sur les canaux officiels du club : "L’émotion est immense parce que c’est un rêve de toute une vie, depuis que je suis enfant, un rêve que j’ai nourri et pour lequel j’ai espéré vivre ce moment. Évidemment, tu n’as jamais la certitude d’y parvenir, donc je suis extrêmement fier de moi-même, de ma famille, d’être ici. Avoir l’opportunité de représenter la Juventus, c’est le maximum que l’on puisse demander à la vie en termes d’ambition, donc c’est la chose que je tiens le plus à souligner concernant mon parcours. C’est donc un aboutissement pour moi, parce que représenter ce club, cette histoire, c’est un grand sens des responsabilités que je suis absolument heureux d’assumer".


Vicario, qui en Italie a joué avec Fontanafredda, Venise, Pérouse, Cagliari et Empoli, poursuit : "Des sources d’inspiration à la Juve ? Le plus grand de tous, qui est le mythe avec lequel j’ai grandi, parce qu’à cette époque-là Gigi Buffon était déjà engagé depuis longtemps dans une carrière à la Juventus, faite de grands succès, de grands arrêts, de grands moments créés. Et donc, évidemment, en tant que supporter de la Juventus, qui mieux que Gigi peut t’inspirer".


  • Et enfin : « J’arrive certainement au bon âge, avec la bonne expérience derrière moi, avec le bon parcours accompli, en m’étant aussi frotté à un championnat différent de celui d’Italie. Ensuite, on va piocher et s’approprier de nouvelles connaissances qui constituent assurément un bagage, non seulement du point de vue de l’athlète, mais aussi sur le plan personnel. Donc, j’arrive évidemment avec beaucoup d’envie, avec beaucoup d’enthousiasme, et aussi avec la volonté de montrer qui je suis sur le terrain, quel gardien je suis, mais cela me permet probablement encore davantage de montrer la personne et le garçon que je veux être : utile et solidaire, coopératif, pour essayer de rendre cette Juventus toujours plus convaincante, toujours plus gagnante, ce qui est assurément un objectif transmis par l’histoire de cette fantastique institution, de ce fantastique club. Et donc, ma mission doit être perçue dans cette direction. »

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