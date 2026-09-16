SUR L’ATTITUDE DE LA JUVENTUS

« Nous sommes conscients qu’il y a des choses à améliorer et nous avons analysé en profondeur ce qui s’est passé, en définissant ce que nous voulons faire, ce qu’il faut corriger pour que cela ne se reproduise plus. Il faut probablement davantage de compacité pour fermer certaines lignes de passe, savoir quand faire bloc équipe et attendre l’erreur adverse. Même si l’explication se trouve de moins en moins dans la tactique collective, ce n’est plus le premier aspect auquel il faut prêter attention lorsqu’un problème surgit, mais le rythme mental sera important demain, la vraie qualité qui peut vous permettre d’aller au-delà des problèmes sur le terrain. Celui qui pense avant, joue avant et défend avant, fait tout avant. »





LA PRESSION

« L’accepter est le remède pour apprendre à vivre et je l’ai compris tôt, quand à dix ans j’allais gagner deux choses pour la famille après l’école », rapporte Gazzetta.it « . Imaginez si cela me perturbe maintenant que j’ai remis beaucoup de choses en ordre dans ma vie... Ce qui ressort d’une défaite est quelque chose que je ne peux pas contrôler et donc cela ne m’intéresse pas. Dans ma tête, c’est moi qui décide à quelle pensée donner de l’espace et à laquelle ne pas en donner. À celle-ci, je n’en donne pas beaucoup. »





LA COMPOSITION

« Je ne dis rien sur la composition. »





LES ATTENTES

« Comme cela arrive toujours, on dit à plusieurs équipes qu’elles doivent gagner la Ligue Europa. Être prêts est le seul langage pour expliquer qu’on est des joueurs de la Juventus ».





LE JEU ET LES JOUEURS

« Le jeu dépend des micro-décisions des joueurs, qui doivent anticiper certaines situations et savoir les gérer, demain nous nous en rendrons compte. La logique pourrait suggérer autre chose, mais nous verrons cinq adversaires hauts attendre le long ballon : il ne faut pas suivre une lecture correcte, mais ce qu’il y a sur le terrain. C’est en partie une tentative d’explication du troisième but de Sassuolo, le football est de plus en plus rempli de ce genre de choses, de l’extérieur on ne peut pas aider ceux qui sont à l’intérieur, s’y confronter de plein fouet comme cela nous est arrivé apporte une connaissance réelle et authentique. Les nouvelles règles arbitrales libèrent le football des stratégies basées sur les pertes de temps et les simulations, mais ce sont aussi des indications en faveur de l’impact physique, on ne vous donne pas de fautes si vous ne tenez pas le choc ou si vous en rajoutez. Je les félicite pour cela, cela met en lumière les petits malins qui restent davantage au sol, et ainsi de suite. »





SUR CARNEVALI ET CONTE

« Le directeur général est un homme de football, expérimenté et équilibré, et il sait bien ce qu’il faut faire, à savoir transmettre de la sérénité à l’environnement. Je suis moins que ce qu’il a dit, mais je ne le décevrai pas et je deviendrai ce qu’il veut, je m’améliorerai. Pour les supporters, il est juste que chacun donne de la force à ce qu’il veut, moi je suis convaincu d’avoir affaire à l’équipe que je considère forte depuis le début. Je continue à entraîner avec la même détermination. »





SUR LES CRITIQUES

« Je ne suis pas surpris qu’après quatre journées, deux entraîneurs aient changé, donc pas davantage par ce qui nous accompagne jour après jour. Nous devons montrer que nous sommes la Juventus, tout cela fait partie de la position dans laquelle nous sommes et que nous avons gagnée grâce au passé. Tant qu’on nous donnera du temps et de l’espace, les énergies vont dans cette direction, pas dans le fait de faire changer d’avis les autres, les tireurs embusqués ou ceux qui disent ce qu’ils veulent sur les réseaux sociaux, ceux qui vomissent leurs faiblesses sur les autres. Et nous parlons d’une défaite, une seule. »





MCKENNIE ET CAMBIASO

« Je dois faire des évaluations. Nous en avons deux ou trois qui ne finiront pas le match et ils ne peuvent pas tous être alignés ensemble, mais moi, je veux McKennie sur le terrain demain. »





KOOPMEINERS

« Il est important pour nous, parce que nous attendons toujours le niveau que nous connaissons bien. Il a le devoir de nous montrer des décisions importantes, nous l’attendons et pas seulement en match, mais déjà à l’entraînement. Nous avons besoin de ces choses. »