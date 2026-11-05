L’entraîneur de la Juventus ajoute : « Quand on gagne un match, est-ce parce que les autres étaient faibles ? Oui, on gagne un match sérieux, mais ce soir, nous avons remporté un grand match en pratiquant un grand football. Ensuite, dès qu’on baisse un peu le niveau, comme on l’a vu en Ligue des champions et en Ligue Europa, les autres font toujours la même chose. Ce qu’ils font une fois, ils le font avec conviction, avec force, et le répètent au fil du temps. Parce que même une attitude qui peut paraître hésitante au départ devient une force à force d’être répétée. Leur force, c’est justement de toujours se battre avec une grande intensité dans les situations de jeu. Nous nous sommes mis à attendre, nos défenseurs centraux excentrés ne sortaient plus : « J’y vais, je n’y vais pas, j’y vais, mais finalement non », nous restions à mi-chemin. Un ballon dans notre dos, un but, des ballons dans la surface, des cafouillages… Si le match avait duré cinq minutes de plus, à mon avis, nous n’aurions pas réussi à l’emporter. »