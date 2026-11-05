Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, s’exprime au micro de Sky Sport après la victoire sur le terrain de l’AZ, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa : « Je suis extrêmement satisfait, parce qu’ils ont livré un match sérieux face à une équipe forte, une équipe très forte. Sinon, je vais encore vous reparler du NEC, à vous tous, quand vous nous riiez au nez parce que nous avions battu le NEC et que vous disiez que c’était une équipe faible, à sept points, sept points. Il y a donc des choses à revoir en matière de considération, d’humilité et de juste appréciation de la valeur des autres, sans devoir toujours mettre la pression sur l’équipe », rapporte TuttoJuve.com.
Juventus, Spalletti : « Cinq minutes de plus et on ne l’emportait pas. Vous avez vu le NEC ? Il a 7 points »
L’entraîneur de la Juventus ajoute : « Quand on gagne un match, est-ce parce que les autres étaient faibles ? Oui, on gagne un match sérieux, mais ce soir, nous avons remporté un grand match en pratiquant un grand football. Ensuite, dès qu’on baisse un peu le niveau, comme on l’a vu en Ligue des champions et en Ligue Europa, les autres font toujours la même chose. Ce qu’ils font une fois, ils le font avec conviction, avec force, et le répètent au fil du temps. Parce que même une attitude qui peut paraître hésitante au départ devient une force à force d’être répétée. Leur force, c’est justement de toujours se battre avec une grande intensité dans les situations de jeu. Nous nous sommes mis à attendre, nos défenseurs centraux excentrés ne sortaient plus : « J’y vais, je n’y vais pas, j’y vais, mais finalement non », nous restions à mi-chemin. Un ballon dans notre dos, un but, des ballons dans la surface, des cafouillages… Si le match avait duré cinq minutes de plus, à mon avis, nous n’aurions pas réussi à l’emporter. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles