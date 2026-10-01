La prochaine augmentation de capital de 250 millions demandée par le conseil d’administration de la Juventus aux actionnaires pourrait au final déboucher, entre janvier et l’été prochain, sur un petit trésor d’environ 100 millions à pouvoir dépenser sur le marché des transferts. Une somme importante, à investir sur des joueurs d’une fiabilité certaine.





Parmi eux, selon La Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg, 31 ans, est revenu dans le viseur de la Juventus. Une vieille obsession, un mélange de leadership et d’envergure internationale. À Marseille, le mot « intransférable » n’existe plus et la Juventus a l’attrait nécessaire pour pouvoir convaincre le Danois, qui figure aussi sur la liste de la Fiorentina. Toujours pour le milieu de terrain, profil différent, par l’âge et les caractéristiques, Bakola, 18 ans, de Sassuolo, protégé de l’ad Carnevali et ancien de Marseille.