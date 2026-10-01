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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, Sesko et Hojbjerg avec le petit pactole de l’augmentation de capital

Juventus FC
Mercato
B. Sesko
P. Hoejbjerg

La Juventus vise deux recrues importantes entre l’attaque et le milieu de terrain

La prochaine augmentation de capital de 250 millions demandée par le conseil d’administration de la Juventus aux actionnaires pourrait au final déboucher, entre janvier et l’été prochain, sur un petit trésor d’environ 100 millions à pouvoir dépenser sur le marché des transferts. Une somme importante, à investir sur des joueurs d’une fiabilité certaine.


Parmi eux, selon La Gazzetta dello Sport, Pierre-Emile Hojbjerg, 31 ans, est revenu dans le viseur de la Juventus. Une vieille obsession, un mélange de leadership et d’envergure internationale. À Marseille, le mot « intransférable » n’existe plus et la Juventus a l’attrait nécessaire pour pouvoir convaincre le Danois, qui figure aussi sur la liste de la Fiorentina. Toujours pour le milieu de terrain, profil différent, par l’âge et les caractéristiques, Bakola, 18 ans, de Sassuolo, protégé de l’ad Carnevali et ancien de Marseille.

  • Sesko réapparaît

    Cet été, la course à l’attaquant reprendra : la confirmation de Nick Woltemade, recruté en prêt sec et payé plus de 70 millions par Newcastle en 2025-2026, paraît difficile. Selon la Gazzetta, la Juventus va suivre dans les prochains mois la situation de Benjamin Sesko à Manchester United et de Florian Balogun à Monaco : aussi bien le numéro 9 slovène que l’Américain ont connu un début poussif. Brian Brobbey figure également sur la liste, lui qui a en revanche inscrit 3 buts en 5 matches de Premier League avec Sunderland. La Juventus a envoyé un émissaire à Amsterdam la semaine dernière pour l’observer en direct contre l’Allemagne : le match de Brobbey n’a toutefois duré que 35 minutes en raison d’une blessure.

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