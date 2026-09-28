Après l’officialisation de son retour à la Juventus, où il avait déjà joué de 2015 à 2017, Norberto Neto s’est exprimé sur les canaux officiels du club : « Porter à nouveau ce maillot a une saveur particulière. Je suis heureux d’être de retour et je suis prêt à vivre ce chapitre ensemble ».
Juventus, revoilà Neto : « Porter de nouveau ce maillot a une saveur particulière »
LE COMMUNIQUÉ
Rappelons le communiqué par lequel la Juventus a annoncé l’arrivée de Neto, qui était libre et qui vient remplacer Grabara, blessé : « Norberto Neto retrouve le maillot de la Juventus. Le gardien brésilien rejoint de nouveau le club turinois jusqu’au 30 juin 2027.
Né en 1989, Neto a déjà défendu les couleurs de la Juventus entre 2015 et 2017 : deux saisons durant lesquelles il a totalisé 22 apparitions toutes compétitions confondues, en remportant 2 Scudetti, 2 Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie.
Après son expérience à Turin, le gardien brésilien a enrichi son parcours international en passant cinq ans en Espagne, entre Valence et Barcelone, puis trois saisons en Angleterre sous les couleurs de Bournemouth et d’Arsenal, avant de revenir la saison dernière au Brésil, à Botafogo.
Bon retour à la Juventus, Norberto ! ».
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