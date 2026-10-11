Vingt-deux ans, 191 cm, explosif et à l’aise balle au pied (il réussit en moyenne 20/25 passes progressives par match dans le championnat brésilien), Morisco a déjà été convoqué par Ancelotti, qui l’a titularisé lors du match amical contre l’Inde, remporté 4-0 notamment grâce à deux de ses arrêts miraculeux.





Dans son pays, il est déjà considéré comme l’héritier d’Alisson et préféré à son rival, Hugo Souza, du Corinthians. Son contrat avec Coritiba expirera en décembre 2027, raison pour laquelle une somme comprise entre 5 et 8 millions devrait suffire pour s’attacher ses services.





Un pari pour la Juventus qui, outre Vicario, devra recruter deux autres gardiens, compte tenu des situations de Neto et de Pinsoglio. Pour cette raison, et au vu des contraintes du Settlement Agreement, Carnevali a exclu de grosses dépenses à ce poste, sauf un effort qui pourrait être consenti uniquement pour Palmisani.