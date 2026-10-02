Le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a été clair lors de sa longue intervention au Festival dello Sport de Trente : le club turinois a deux objectifs stratégiques pour ses comptes au cours de cet exercice. Le premier est étroitement lié aux résultats sportifs, car sans qualification pour la prochaine Ligue des champions, ce sera un « bain de sang ». Le second est lié au marché des transferts et aux contraintes du fair-play financier, qui imposent de finaliser certaines ventes.

Pour éviter au club une vente prestigieuse parmi les joueurs actuellement dans l’effectif, selon Carnevali, il pourrait toutefois suffire (en plus d’une place en Ligue des champions) de céder définitivement, via les options d’achat déjà convenues, ces joueurs qui sont aujourd’hui prêtés et loin de la Continassa. Mais qui sont-ils et combien d’argent pourraient-ils rapporter dans les caisses de la Juventus ?



