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David Atletico MadridGetty Images
Emanuele Tramacere
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Juventus, oui pour David, non pour Openda : quels sont les joueurs « rachetables » qui préservent le bilan comptable

Juventus FC

Les propos de l’administrateur délégué Carnevali ont de nouveau pointé du doigt ces joueurs prêtés qui pourraient sauver le club d’un départ retentissant l’été prochain.

Le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a été clair lors de sa longue intervention au Festival dello Sport de Trente : le club turinois a deux objectifs stratégiques pour ses comptes au cours de cet exercice. Le premier est étroitement lié aux résultats sportifs, car sans qualification pour la prochaine Ligue des champions, ce sera un « bain de sang ». Le second est lié au marché des transferts et aux contraintes du fair-play financier, qui imposent de finaliser certaines ventes.

Pour éviter au club une vente prestigieuse parmi les joueurs actuellement dans l’effectif, selon Carnevali, il pourrait toutefois suffire (en plus d’une place en Ligue des champions) de céder définitivement, via les options d’achat déjà convenues, ces joueurs qui sont aujourd’hui prêtés et loin de la Continassa. Mais qui sont-ils et combien d’argent pourraient-ils rapporter dans les caisses de la Juventus ?


  • Openda non, David oui

    Les deux noms les plus importants restent évidemment ceux des deux attaquants recrutés il y a un an et envoyés cet été jouer loin de la Juventus.

    Lois Openda et Jonathan David se trouvent toutefois dans deux situations différentes, puisque le premier est prêté sec à l’Olympique lyonnais sans option d’achat fixée et aura donc un poids de près de 30 millions au bilan au 30 juin 2027, à l’inverse du Canadien, pour lequel l’Atlético dispose d’une option d’achat de 25 millions d’euros.

  • Di Gregorio, Miretti et Joao Mario

    Il y a ensuite Michele Di Gregorio, pour qui Bournemouth dispose d’une option d’achat à 12,7 millions plus 1,5 million de bonus, Fabio Miretti, que Besiktas peut recruter définitivement pour 13 millions d’euros, ainsi que Joao Mario, parti à la Fiorentina, qui pourra le conserver en versant 9,5 millions d’euros à la Juventus.

  • L’affaire Adzic

    Parmi les joueurs susceptibles d’être sacrifiés, on pourrait aussi retrouver Vasiljie Adzic, qui est en train d’exploser à Sassuolo, lequel dispose d’une option d’achat fixée à 12 millions d’euros, tandis que la Juventus aurait une contre-option de rachat à 13,7 millions.

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  • 72 millions

    Si tout se concrétisait, et en excluant du calcul Openda (qui n’a pas de montant fixé) ainsi que le non-contre-rachat d’Adzic, la Juventus pourrait obtenir de ses indésirables un total de 72,2 millions d’euros. De quoi compenser l’absence de recettes de la Ligue des champions 2026/27.

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